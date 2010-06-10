ЗЗФ останавливает 8 печей

Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) сегодня начал процесс остановки 8 печей предприятия в связи с активизацией теневого рынка металла после захвата отвалов завода в Балке Средней.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель правления ЗЗФ Павел КРАВЧЕНКО.

По его словам, причина сокращения объемов производства – вынужденная.

“Присутствие посторонних лиц на территории отвалов предприятия активизирует движение на рынке ворованных ферросплавов: после захвата промполигона ЗЗФ структуры, работающие на теневом рынке металлов, получили возможность беспрепятственно вывозить с территории отвалов все, что посчитают нужным. При вмешательстве в технологический процесс это позволяет "теневикам" получать за счет завода дорогостоящие ферросплавы для последующей перепродажи потребителям данной продукции”, – заявил П. КРАВЧЕНКО, отметив, на данный момент процесс движение теневого металла – ворованных ферросплавов – уже активизировался.

Как сообщал УНИАН, 27 мая во второй половине дня представители компании "Деа Рома ЛТД" заняли цеха «Днепроспецстали» (ДСС), «Запорожстали» и Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ), расположенные на территории Балки Средней. В качестве обоснования их появления на территории заводов руководителям меткомбинатов было направлено предписание прокурора Заводского района Запорожья Сергея БОГДАНА, которым требовалось не препятствовать осуществлению компанией "Деа Рома ЛТД" работ на территории "техногенного месторождения в Балке Средней": предприятиям запрещались все виды работ, кроме вывоза в Балку Среднюю шлаков, в том числе переработка собственных отвалов и вывоз переработанного для использования в производственных целях.

На «Днепроспецстали» приходу представителей компании предшествовал визит вооруженных сотрудников милиции, которые вывезли с промполигона завода всех работавших там сотрудников ДСС и службы охраны.

На совместной пресс-конференции представители ДСС, «Запорожстали» и ЗЗФ определили произошедшее с территорий их отвалов как "рейдерский захват под прикрытием правоохранителей", а трудовые коллективы промпредприятий вышли на акции протеста, в ходе которых требовали вернуть шлаковые отвалы меткомбинатов заводам.

4 июня во время визита в Запорожье первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что власть уже вмешалась в ситуацию, сложившуюся в Запорожье на отвалах промышленных предприятий «Запорожстали» (ЗС), «Днепроспецстали» (ДСС) и Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ) в Балке Средней, и заверил, что эти заводи будут работать.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожский завод ферросплавов" – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.