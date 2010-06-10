«Газ Украины» начал ограничение газоснабжения предприятий

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» ограничивает газоснабжение промышленных предприятий, которые накопили значительную задолженность за потребленный энергоресурс.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что решение принято в соответствии с принятым планом мероприятий по повышению уровня расчетов за газ и улучшения платежной дисциплины среди всех категорий потребителей.

Компания отмечает, что общий долг промышленных предприятий за 2008, 2009 и четыре месяца 2010 года достиг 4,9 млрд. грн., демонстрируя четкую тенденцию к росту. В 2008 г. задолженность составляла 363,9 млн. грн., в 2009 г. – 1,3 млрд грн., а за январь-апрель 2010 г. – 1,6 млрд. грн.

Наибольшими неплательщиками являются предприятия металлургической промышленности, в частности ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» (долг на 10.06.2010 г. – 304,8 млн. грн.), Днепровский металлургический завод им. Дзержинского (274,8 млн. грн.), ОАО «Концерн «Стирол» (178,5 млн. грн.), ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (151,8 млн. грн.).

Также в сообщении сказано, что отключение и ограничение снабжения газа осуществляются ввиду значительной суммы задолженности предприятий за потребленный газ, низкий уровень расчетов и учитывая нежелание предприятий погашать задолженности в соответствии с установленными графиками. Постоянно растущая задолженность украинских потребителей делает невозможным проведение НАК «Нафтогаз Украины» оплат импортированного природного газа.

ДК «Газ Украины» и в дальнейшем будет принимать жесткие меры в отношении предприятий – должников, которые не обеспечивают своевременных расчетов за потребленный природный газ и нарушают договорные отношения.