Ситуация на ММК им. Ильича нужно решать в контексте нацбезопасности

Ситуация с продажей Мариупольского металлургического комбината им. Ильича должна быть разрешена в контексте национальной экономической безопасности Украины, считает президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), экс-премьер-министр Украины, народный депутат Анатолий КИНАХ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке на пресс-конференции после выездного расширенного заседания правления УСПП.

«Я за то, и мы также принимаем участие в этой работе, чтобы эта ситуация (ситуация с продажей ММК им. Ильича – УНИАН) была жестко, в рамках действующего законодательства, в том числе в контексте национальной экономической безопасности Украины, разрешена в правовом поле и была стабилизирована», - сказал А.КИНАХ. При этом он добавил, что ситуация на меткомбинате беспокоит и Украинский союз промышленников и предпринимателей. «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича – это одно из стратегических предприятий экономики Украины и, безусловно, все, что там происходит должно быть в нашей зоне внимания, - отметил А.КИНАХ. - Нас очень беспокоит та ситуация, которая сложилась на комбинате, ситуация, связанная с непрозрачностью с элементами рейдерских атак, с дестабилизацией работы меткомбината». Глава УСПП напомнил, что ММК им. Ильича – «это не только предприятие, это очень мощная социальная инфраструктура, это десятки тысяч людей, которые зависят от работы комбината». По его словам , поэтому, сегодня данным вопросом занимается в том числе и Президент Украины, который дал соответствующие поручения. Также данный вопрос выносится на заседание комиссии Кабинета министров Украины по вопросам противодействия рейдерству и экономическим преступлениям и, безусловно, задействованы правовые органы, констатировал А.КИНАХ.

Он подчеркнул, что совместные действия, направленные на разрешение данной ситуации, направленные на ее стабилизацию, приведут к результату уже в кратчайшие сроки.

Как сообщал УНИАН, 26 мая т.г. представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Борис ПОДОЛЬСКИЙ заявил, что 90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании.

По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также несколько других выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

Вместе с тем, генеральный директор ММК им. Ильича В.БОЙКО опровергал информацию о продаже предприятия, заявляя о рейдерской атаке на меткомбинат.

3 июня т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Комиссия по борьбе с рейдерством в ближайшее время изучит ситуацию на ММК им. Ильича. Премьер подчеркнул, что соответствующее поручение было дано Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ОАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою очередь, учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.