На внутреннем рынке товаров легпрома - 70% контрабанды

На внутреннем рынке товаров легкой промышленности 70% составляет контрабанда.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства промышленной политики, об этом сказал министр промышленной политики Дмитрий КОЛЕСНИКОВ в канун Дня легкой промышленности, комментируя состояние дел и перспективы развития отрасли.

«Емкость внутреннего рынка товаров легкой промышленности составляет 50 млрд. грн., она, к сожалению, наполняется лишь на 30% за счет собственного производства и легального импорта, а остальные 70% – контрабандными товарами, товарами “серого” импорта и нелегального производства, сэконд-хэнда», - отметил Д.КОЛЕСНИКОВ.

Министр также сказал, что главной проблемой отрасли, которая наносит вред национальному товаропроизводителю, является применение разных схем уклонения от уплаты налогов как при импорте потребительских товаров, так и при их производстве. По его словам, это одна из причин ежегодных миллиардных потерь госбюджета Украины.

«По подсчетам, ежегодный нелегальный оборот неучтенных наличных средств от реализации на рынке товаров легкой промышленности, с которых не платятся налоги, составляет около 35 млрд. грн.», - сообщил Д.КОЛЕСНИКОВ.

Для недопущения потери страной производственного потенциала в легкой промышленности и улучшения работы предприятий отрасли министр предложил: усилить контроль за товарами легкой промышленности, которые ввозятся на таможенную территорию Украины, не допуская их контрабанды; осуществить ряд соответствующих мероприятий по выявлению незаконного производства и реализации товаров легкой промышленности; а также внести некоторые изменения в законодательную базу, например в Закон Украины “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг” в части внедрения регистраторов расчетных операций при осуществлении торговли товарами народного потребления и др.