«Арселормиттал Кривой Рог» предоставил трубы для ремонта газопровода
Поврежденного вследствие аварии на шахте им.Орджоникидзе
ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по просьбе администрации города предоставило 700 погонных метров труб диаметром 159 мм на поселок им. Горького, поврежденного в результате аварии 13 июня на шахте им. Орджоникидзе (Центральный горно-обогатительный комбинат, «Метинвест»).
После проведения срочного совещания 13 июня под председательством руководства области, где обсуждались первоочередные шаги по ликвидации последствий аварии, городская власть обратилась к ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» с просьбой о помощи в ремонте поврежденного газопровода. Руководством ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в тот же день было принято решение, а также привлечены необходимые специалисты для передачи труб ООО «Криворожгаз».
В целом для ремонта газопровода необходимо 800 метров труб. 700 метров на общую сумму 123 тыс. грн. предоставило ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
В этой связи Жан Жуэ, генеральный директор ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», отмечает: «Как социально ответственная компания, мы не могли остаться в стороне в этой сложной ситуации и приняли решение о помощи в возобновлении поврежденной инфраструктуры города. Чем скорее будет восстановлено нормальное водо- и газоснабжение, тем быстрее жизнь людей в районе, где случилась эта авария, вернется в нормальное русло».
Одновременно руководство ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» уже приняло решение о проведении дополнительных проверок соблюдения техники безопасности при проведении взрывных работ, а также надежности укреплений подземных выработок в собственном шахтоуправлении.