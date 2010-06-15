«Арселормиттал Кривой Рог» предоставил трубы для ремонта газопровода

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по просьбе администрации города предоставило 700 погонных метров труб диаметром 159 мм на поселок им. Горького, поврежденного в результате аварии 13 июня на шахте им. Орджоникидзе (Центральный горно-обогатительный комбинат, «Метинвест»).

После проведения срочного совещания 13 июня под председательством руководства области, где обсуждались первоочередные шаги по ликвидации последствий аварии, городская власть обратилась к ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» с просьбой о помощи в ремонте поврежденного газопровода. Руководством ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в тот же день было принято решение, а также привлечены необходимые специалисты для передачи труб ООО «Криворожгаз».

В целом для ремонта газопровода необходимо 800 метров труб. 700 метров на общую сумму 123 тыс. грн. предоставило ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

В этой связи Жан Жуэ, генеральный директор ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», отмечает: «Как социально ответственная компания, мы не могли остаться в стороне в этой сложной ситуации и приняли решение о помощи в возобновлении поврежденной инфраструктуры города. Чем скорее будет восстановлено нормальное водо- и газоснабжение, тем быстрее жизнь людей в районе, где случилась эта авария, вернется в нормальное русло».

Одновременно руководство ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» уже приняло решение о проведении дополнительных проверок соблюдения техники безопасности при проведении взрывных работ, а также надежности укреплений подземных выработок в собственном шахтоуправлении.