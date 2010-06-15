В Украине промпроизводство в мае выросло на 12,7%

В Украине рост промышленного производства в мае т.г. против мая 2009 г. составил 12,7%, в январе-мае 2010 года к январю-маю 2009 года – рост 12,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в мае т.г. по сравнению с апрелем спад промпроизводства составил 2,4%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в мае против мая 2009 г. по отраслям составил: в добывающей промышленности – 10,3% (в мае 2010 года к апрелю – рост 0,5%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 27,2% (рост 1,7%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – спад 0,2% (спад 0,5%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в мае, по сравнению с маем 2009 г., составил 13,8% (спад 2%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 0,8% (рост 3,8%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 3,6% (спад 3,9%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – рост 0,5% (спад 3,1%), в производстве кожи, изделий из нее – 17,1% (спад 6,9%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в мае против мая 2009 года составил 13,1% (спад 10,1%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 5% (спад 1%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки зафиксирован спад – 11,4% (спад 24,5%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 19,2% (спад 5%), в том числе в химическом производстве – 24,5% (спад 6,5%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 4,2% (рост 0,1%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – рост 16,4% (рост 15,1%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в мае, по сравнению с маем 2009 года, рост производства составил 21,2% (спад 1,9%); в машиностроении зафиксирован рост на уровне 32,2% (спад 2,7%), в частности в производстве машин и оборудования – 15,5% (рост 0,6%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 12,3% (спад 3,1%), в производстве транспортного оборудования – 71,1% (рост 5%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 10,6% (спад 9,5%).

Справка УНИАН. Спад промпроизводства в Украине в январе-мае 2009 года против января-мая 2008 года составил 31,7%.

Рост промпроизводства в декабре 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года составил 7,4%, в январе-декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года,спад промпроизводства составил 21,9%.