ММК им. Ильича ведет переговоры с «Метинвестом» об объединении

Донецк. Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича ведет с компанией «Метинвест» переговоры об объединении.

Об этом заявил сегодня председатель правления, генеральный директор ОАО «ММК им. Ильича» Владимир БОЙКО, сообщает интернет-сайт комбината «Ильичевец».

В. БОЙКО подчеркнул, что к решению об объединении предприятие подталкивает существующий мировой финансовый кризис. «Кто бы что ни говорил, но наступает второй этап финансового кризиса, и уже сегодня надо думать, как выживать, - сказал он. - Смогут выжить в этих условиях компании, которые располагают и производством, и сырьем, и стройной системой сбыта. Объективность говорит о том, что нам необходимо объединение с тем партнером, у кого есть сырьевая база. Поэтому сегодня мы ведем переговоры с «Метинвестом».

Гендиректор объяснил, почему для объединения выбрана компания «Метинвест»: «Потому что, во-первых, - это украинская компания; во-вторых, у нее есть сырье - руда, концентрат, кокс, а с нашей стороны - есть мощное предприятие и коллектив».

«Безусловно, главное условие объединения – защита интересов трудового коллектива, предприятия и интересов города, в котором мы живем. Совместная деятельность должна быть только на благо Украины, поэтому мы ведем эти переговоры и, думаю, что в ближайшее время мы их завершим с положительным результатом», - заявил В. БОЙКО.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ОАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою очередь, учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.

"Метинвест" — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

В Группу входят 24 предприятия – лидеры угольной, горнодобывающей и металлургической отраслей промышленности Украины. В Европе Группа "Метинвест" представлена двумя прокатными предприятиями в Италии – Ferriera Valsider и Metinvest Trametal, а также прокатным заводом Spartan UK в Великобритании. Завершается процедура присоединения болгарского Promet Steel.

Металлургические предприятия Группы выпускают широкий спектр высококачественной металлопродукции, применяемой практически во всех металлопотребляющих отраслях.

В 2009 году предприятия Группы добыли 9,6 млн. тонн коксующегося угля, произвели 4,1 млн. тонн доменного кокса, 17,6 млн. тонн товарного концентрата и 11,6 млн. тонн окатышей; выплавили 7 млн. тонн стали, произвели 9,2 млн. тонн металлопродукции.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» (управляющая компания Группы "Метинвест") была основана в 2006 году. «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» осуществляет единое управление предприятиями угольной, горнорудной, коксохимической, металлургической и трубной отраслей.