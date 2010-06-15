Ситуация с продажей ММК им. Ильича разрешится в пользу предприятия

Донецк. Председатель правления, генеральный директор ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» Владимир БОЙКО уверен, что ситуация, сложившаяся вокруг продажи комбината, разрешится в пользу ММК им. Ильича.

Об этом УНИАН сообщил пресс-центр ММК им. Ильича.

По словам В. БОЙКО, «ситуацией вокруг акций ЗАО «Ильич-Сталь» сегодня встревожены все, мы предприняли целый комплекс мер к ее разрешению - к этому подключились правительство и Верховная Рада».

«Сегодня у меня нет сомнений в том, что этот вопрос будет разрешен, - заявил гендиректор. - Хочу отметить, что принятое нами еще в 2008 году решение о персонификации акций среди членов организации арендаторов будет непременно реализовано, люди получат свои доли».

Как сообщал УНИАН, 26 мая т.г. представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Борис ПОДОЛЬСКИЙ заявил, что 90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании.

По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также несколько других выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

Вместе с тем, генеральный директор ММК им. Ильича В.БОЙКО опровергал информацию о продаже предприятия, заявляя о рейдерской атаке на меткомбинат.

3 июня т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Комиссия по борьбе с рейдерством в ближайшее время изучит ситуацию на ММК им. Ильича. Премьер подчеркнул, что соответствующее поручение было дано Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ОАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.