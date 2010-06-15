Отмена регистрации деклараций соответствия сэкономит миллионы

, которым вносятся изменения в законодательство в сфере технического регулирования, позволит предприятиям сэкономить десятки миллионов гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя принятие сегодня Верховной Радой за основу внесенного ею законопроекта, предлагающего изменения в Закон Украины "О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия" относительно отмены регистрации деклараций о соответствии (№6234).

Этим законопроектом предлагается исключить положение об обязательной регистрации в Госпотребстандарте декларации о соответствии. «Данные изменения создадут благоприятные условия для деятельности субъектов хозяйствования, которые производят и импортируют продукцию, и позволят им сэкономить десятки миллионов гривен, быстрее вводить продукцию в обращение», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Кроме того, по ее словам, национальное законодательство в сфере технического регулирования будет приведено в соответствие с требованиями ВТО и законодательством ЕС.

В пресс-службе комитета напомнили, что в 2004 г. Верховная Рада приняла Закон «Об Общегосударственной программе адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза», в 2008 г. был принят Закон «О ратификации Протокола о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию». Эти документы предполагают отмену обязательной регистрации деклараций производителями продукции. «Тем не менее, субъекты хозяйствования продолжают неоправданно тратить время и средства на регистрацию деклараций», - говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

При этом европейским законодательством в сфере технического регулирования не предполагается регистрация деклараций в государственных органах – документ предъявляется лишь в случае запроса со стороны контролирующих органов. На производителя возлагается основная обязанность – маркировать каждую единицу продукции знаком СЄ, поскольку отсутствие такой маркировки рассматривается контролирующими органами как нарушение требований законодательства Европейского Сообщества.