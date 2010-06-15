Украина запретит использование моющих средств на основе фосфатов

КМУ Правительство должно до 1 мая 2011 г. подать в ВР проект программы постепенного прекращения использования моющих средств на основе фосфатов - постановление

Киев. 15 июня. УНИАН. Верховная Рада Украины приняла постановление “О разработке Общегосударственной программы по уменьшению и постепенному прекращению использования на территории Украины моющих средств на основе фосфатов”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 342 из 422 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Предусмотрено, что Кабинет министров до 1 мая 2011 года должен подать на рассмотрение Верховной Рады проект этой программы.

В программе должна быть предусмотрена, в частности, согласованность ее положений с Регламентом Европейского парламента и Европейского Совета (ЕС) от 31 марта 2004 года о моющих средствах; рекомендациями Еврокомиссии от 22 июля 1998 года о надлежащей экологической практике по бытовым моющим средствам; с Директивами Совета: от 4 мая 1976 года о загрязнении некоторыми опасными веществами, которые попадают в водную среду ЕС; от 21 мая 1991 года об очистке стоковых вод; 96/61/ЕС от 24 сентября 1996 года о комплексном предотвращении и контроле над загрязнением; от 3 ноября 1998 года о качестве воды, предназначенной для потребления человеком; с Директивой Европарламента и Совета от 23 октября 2000 года об основах деятельности ЕС в сфере водной политики; с Директивой Европарламента и Совета от 21 апреля 2004 года об экологическом обязательстве по предотвращению и возмещению экологического ущерба; с Директивой Европарламента от 15 февраля 2006 года о загрязнении, вызванного выбросом некоторых опасных веществ в водную среду ЕС.

Кроме того, правительство должно предусмотреть перечень первоочередных мер по уменьшению и постепенному прекращению использования на территории Украины моющих средств на основе фосфатов.

В объяснительной записке к постановлению говорится, что основные действующие компоненты всех стиральных порошков - это так называемые поверхностно-активные вещества (ПАВ). В ходе экспериментов на животных ученые установили, что ПАВ существенно влияют на активность ряда важных ферментов, нарушают белковый, углеводный и жировой обмен. Особо агрессивные в своих действиях анионные ПАВ, способные вызывать нарушение иммунитета, развитие аллергии (особенно у детей), поражение мозга, печени, почек, легких. Это одна из причин, по которой в странах Западной Европы существуют строгие ограничения на использование анионных ПАВ в стиральных порошках. Их содержание не должно превышать 2-7%.

Обычно в порошке содержатся 15-20% ПАВ, остальные 80% приходятся на фосфатные добавки, уменьшающие жесткость воды, химические и оптические отбеливатели, ферменты (энзимы), ароматизаторы, красители и некоторые другие добавки. Наличие фосфатных добавок в порошках приводит к значительному усилению токсичных свойств ПАВ. Они проникают в микрососуды кожи, всасываются в кровь и распространяются по всему организму. Это приводит к изменениям физико-химических свойств самой крови и нарушению иммунитета. Они также способны накапливаться в органах, например, в мозге оседает 1,9% общего количества ПАВ, которые попали на незащищенную кожу, в печени - 0,6% и пр.

Фосфатные добавки не только усиливают проникновение ПАВ через кожу, но и способствуют такому крепкому соединению ПАВ с тканью, что даже 10-кратное полоскание в горячей воде не приводит к полному вымыванию их из одежды.