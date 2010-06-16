Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ называет “типичным рейдерством” ситуацию вокруг Мариупольского металлургического комбината им. Ильича.

Такое мнение он выразил в эксклюзивном интервью Украинской службе Би-Би-Си, опубликованном сегодня.

“Что же касается комбината Ильича в Мариуполе, то здесь – типичная попытка рейдерского захвата. Сейчас правительство контролирует ситуацию и не допустит такого рейдерства”, - отметил он.

Говоря о другом комбинате - "Запорожсталь", Н.АЗАРОВ сообщил, что процедура оформления соглашения о продаже была приостановлена.

“И правительство внимательно будет контролировать этот процесс и в дальнейшем. Самое главное, чтобы суд принял решение в интересах законных владельцев этого предприятия”, - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, 26 мая с.г. представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Борис ПОДОЛЬСКИЙ заявил, что 90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании.

По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также какие-то другие выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

В то же время, генеральный директор ММК им. Ильича В.БОЙКО опровергал информацию о продаже предприятия, заявляя о рейдерской атаке на меткомбинат.

3 июня с.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Комиссия по борьбе с рейдерством в ближайшее время изучит ситуацию на ММК им. Ильича. Премьер подчеркнул, что соответствующее поручение было дано Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.