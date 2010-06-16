Донецкий металлургический завод прекратил производство чугуна

ЗАО «Донецксталь» - металлургический завод» прекратило производство чугуна.

Как передает корреспондент УНИАН, этот факт подтвердил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, Донецкий металлургический завод остановил домны (в течение последнего месяца на заводе работали две доменные печи – УНИАН) и прекратил производство чугуна в связи с тем, что сейчас нет спроса на чугун на мировом рынке.

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО подчеркнул, что остановка доменных печей «связана чисто с конъюнктурой рынка, и с падением потребности на этот вид метпродукции», отметил мэр. При этом он добавил, что «из-за отсутствия внутреннего рынка, мы напрямую зависим от конъюнктуры на мировых рынках металла. Так как для внутреннего потребления сегодня чугун, к сожалению, не нужен, в убыток себе никто его не будет производить», - заключил А. ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Справка УНИАН. ЗАО «Донецксталь» — металлургический завод» создано в августе 2002 года на базе доменного и мартеновского цехов Донецкого металлургического завода. В состав завода входят основные цеха (доменный, мартеновский, прокатный) и вспомогательные цеха, обеспечивающие основное производство.

Сегодня ЗАО «Донецксталь» - МЗ» специализируется на производстве: литейного и передельного чугуна; более 100 разновидностей углеродистых конструкционных, низколегированных, легированных обыкновенного качества, качественных и высококачественных марок стали; церковных колоколов из цветного высококачественного сплава; стальных электросварных прямошовных труб и металлических мебельных каркасов; шлакообразующих смесей, гранулированного шлака и стройматериалов.