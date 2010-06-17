Эксперт прогнозирует отмену льгот для химпрома

Старший аналитик ИК Dragon Capital Денис САКВА прогнозирует отмену льгот для химпрома в связи с тяжелым финансовым состояние НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Д.САКВА считает, что отмена льгот для отдельных классов потребителей является, безусловно, положительной для «Нафтогаза», т.к. сейчас компания вынуждена поставлять газ по цене, которая не покрывает ее затраты.

«Даже если не брать во внимание первый квартал 2010 г., когда «Нафтогаз» импортировал газ по 305 долл. за тыс. куб. м., сейчас компания покупает газ по 263 долл. за тыс. куб. м., а химикам поставляет по 206 долл. за тыс. куб. м., теряя по 57 долларов на каждой тысяче кубометров. Мы считаем, что отмены льгот стоит ожидать», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН направил официальное письмо в адрес министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО, в котором просит Министерство топлива и энергетики содействовать в принятии Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решения о повышении предельных цен на газ для промышленных предприятий и бюджетных организаций на 13,3%, или 266,08 грн., – до 2258 грн. за тыс. куб. м (без НДС, целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и поставку газа).

Согласно документу, госхолдинг предлагает также провести еще одно увеличение, установив для этих категорий потребителей с 1 октября предельные цены на уровне 2400 грн. за тыс. куб. м. Таким образом, до конца года цена газа для промпредприятий и бюджетных организаций может вырасти на 20,5%, по сравнению с действующей в настоящее время - 1992,8 грн. за тыс. куб. м (без НДС, целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и поставку газа). При этом «Нафтогаз» предлагает установить эти цены в том числе и для предприятий-производителей азотных удобрений (в настоящее время 1633,30 грн. за тыс. куб. м).