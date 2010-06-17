Эксперт: в химпром нужно вкладывать 100 млн. долларов в год

Старший аналитик ИК Dragon Capital Тамара ЛЕВЧЕНКО считает, что в модернизацию украинской химической промышленности нужно вкладывать около 100 млн. долл. в год на протяжении пяти лет для того, чтобы достичь таких результатов потребления газа, как в Западной Европе.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Dragon Capital.

Т.ЛЕВЧЕНКО отметила, что полностью переоснащать заводы нет необходимости, потому что технологии производства не изменились, а для снижения потребления газа достаточно модернизировать детали заводов.

«Пять самых крупных украинских предприятий в среднем потребляют 1300 куб. м газа на 1 тонну произведенного аммиака. Для сравнения, при аналогичной технологии производства, этот показатель на предприятиях Западной Европы составляет около 900 куб. м газа на 1 тонну произведенного аммиака», - сказала эксперт.

По ее словам, модернизация химической отрасли активно проводилась до кризиса: в 2006-2007 гг. на модернизацию предприятий выделяли 80-100 млн. долларов в год. Сейчас эти процессы приостановились. Т.ЛЕВЧЕНКО объясняет такую ситуацию тем, что увеличение цены на газ не позволяет предприятиям отрасли откладывать средства на такие расходы. Кроме того, упал и спрос на продукцию химпредприятий.

«В среднем, химическая отрасль Украины при полной загруженности потребляет 8 млрд. куб. м газа в год. В 2009 г. потребили всего 4 млрд. куб. м., потому что производство азотных удобрений снизилось на 50-60%», - отметила эксперт.

По ее словам, если конъюнктура на рынке азотных удобрений не изменится, то в ближайшие три года вкладывать в модернизацию и уменьшение потребления коэффициента газа никто не будет.