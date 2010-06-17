Кабмин не позволит рейдерам захватить ММК им. Ильича

Правительство поддерживает трудовой коллектив и председателя правления Мариупольского металлургического комбината им. Ильича и не позволит рейдерам захватить один из флагманов украинской металлургии.

Об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ во время встречи с председателем правления комбината Владимиром БОЙКО, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

Руководитель комбината проинформировал главу правительства о попытке противоправного захвата предприятия, о категорическом протесте против этого со стороны трудового коллектива и выразил уверенность в том, что правительство обеспечит правовую защиту законным владельцам и нормальную работу одного из крупнейших отечественных металлургических комбинатов.

Также В.БОЙКО сообщил, что руководство комбината ищет экономически обоснованные решения об объединении активов с целью обеспечить сырьевую базу и эффективный маркетинг продукции ММК им. Ильича, восстановить финансовую стабильность предприятия.

Н.АЗАРОВ заверил, что Кабинет министров безусловно защитит законные права и интересы отечественного товаропроизводителя.

«Я знаю о ситуации на комбинате, позиция правительства по этому вопросу понятна: мы на стороне трудового коллектива, генерального директора, и никогда не допустим никаких рейдерских захватов предприятия, известного на всю страну и весь мир», - отметил Н.АЗАРОВ.

Также премьер-министр пообещал, что правительство найдет решение проблемы отсрочки или рассрочки платежей комбината за газ и проблемы возмещения НДС из государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, 26 мая т.г. представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Борис ПОДОЛЬСКИЙ заявил, что 90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании.

По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также некоторые другие выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

В то же время генеральный директор ММК им. Ильича В.БОЙКО опроверг информацию о продаже предприятия, заявляя о рейдерской атаке на меткомбинат.

3 июня т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Комиссия по борьбе с рейдерством в ближайшее время изучит ситуацию на ММК им. Ильича. Премьер подчеркнул, что соответствующее поручение было дано Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.