Кабмин запретил компании "Артем" осуществлять операции с военной продукцией

Кабинет министров запретил Государственной акционерной холдинговой компании "Артем" (г. Киев) и Государственному предприятию "Завод имени В.А. Малышева" (г. Харьков) осуществлять экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения для нужд собственного производства, в том числе экспорта и импорта товаров, содержащих сведения, которые представляют государственную тайну.

Соответствующее постановление № 432 от 16 июня 2010 года за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА размещено на Правительственном портале.

В частности, правительство внесло изменения в постановление Кабинета министров от 12 июля 1999 г. № 1228, согласно которому этим двум предприятиям предоставлялось право осуществлять экспортно-импортные операции с товарами военного назначения.

Своим постановлением правительство исключило Харьковский завод им. Малышева и киевскую компанию "Артем" из перечня предприятий, которым предоставляется право на экспорт и импорт товаров военного назначения.