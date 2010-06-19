Украина и РФ активно развивают космическое сотрудничество

Украина и РФ активно развивают сотрудничество в области космоса.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал глава Федерального космического агентства России Анатолий ПЕРМИНОВ в ходе XIV Петербургского международного экономического форума.

«Украина всегда была дружеской страной – даже в самые холодные времена за последнее пятилетие космические агентства двух стран как работали, так и работают. У нас была четкая и ясная программа, и мы старались ее выполнять, не вмешиваясь в политическую жизнь общества - как российского, так и украинского», - сказал А.ПЕРМИНОВ.

«Сейчас все эти препоны сняты, и мы уже подписали новую программу. У нас очень хорошие наработки по расширению сотрудничества», - добавил он.

В частности, А.ПЕРМИНОВ сообщил, что Роскосмос по всем научным проектам будет использовать ряд объектов на территории Украины и проводить их совместную модернизацию. По его словам, это касается больших антенных систем в Евпатории и сотрудничества по другим научным проектам.

Он также сообщил, что, кроме этого, «разруливаются» чисто украинские проекты по сотрудничеству с другими странами.

«Мы этому не препятствуем», - подчеркнул А.ПЕРМИНОВ.

Он сообщил, что идет работа по расширению сотрудничества с Украиной по проектам «Морской старт» и «Наземный старт», а также сотрудничество по международной космической станции – проведение на российском сегменте ряда экспериментов.

«Все это говорит о том, что мы переживаем эпоху подъема развития наших отношений в области космоса», - подчеркнул А.ПЕРМИНОВ.