Индекс производства базовых отраслей Украины снизился

В мае т.г. зафиксировано снижение экономической активности – рост Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) Украины в мае замедлился до 9,5% в годовом исчислении по сравнению с 11,6% в апреле.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины.

«Основной причиной замедления стало охлаждение внешнего спроса на основные виды продукции украинской промышленности», - говорится в сообщении.

Так, снижение цен на сталь, которое началось в конце апреля, стало причиной замедления роста объемов металлургического производства в мае до 21,2% в годовом измерении (33,4% в апреле), что в свою очередь повлияло на показатели промышленного производства - рост в мае замедлился до 12,7% в годовом измерении (17,4% в апреле). За исключением сезонного фактора, объемы промышленного производства в мае снизились на 0,6%.

Существенное снижение объемов производства состоялось в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - «-»11,4% в годовом измерении и «-»20,5% за исключением сезонного фактора.

Основными причинами негативных показателей отрасли выступали сокращение поставок нефти из России и остановка Лисичанского НПЗ на плановый ремонт.

При этом в Нацбанке отмечают рост машиностроения (32,2% в мае в годовом измерении).

В мае также существенно замедлилось падение объемов строительных работ – по расчетам НБУ, к «-»16% в годовом измерении (-20,7% в апреле). «По нашим оценкам, незначительное оживление вызвано постепенным возобновлением строительных работ, особенно работ по завершению строительства - падение их объемов за 5 месяцев замедлилось к «-»14,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (-16,6% в январе-апреле)», - отмечают в НБУ.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Государственный комитет статистики Украины публикует поквартальную информацию о росте валового внутреннего продукта (ВВП).