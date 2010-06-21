Экономист: вклад промпроизводства в рост ИПБО стал меньшим

Положительный вклад промышленного производства в рост Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) Украины в мае 2010 года был значительно меньшим, чем в апреле по причине ухудшения ситуации на мировых рынках черных металлов и резкого падения производства бензина.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

При этом, отметил он, вклад розничной торговли в данный показатель стал положительным. Экономист считает, что розничная торговля будет обеспечивать положительный вклад в динамику ВВП Украины в течение второго полугодия текущего года.

В то же время, по словам А.БЛИНОВА, строительство остается единственным компонентом Индекса производства базовых отраслей, который до сих пор продолжает падать. Экономист прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2010 году на 5%, а промышленного производства - на 9,5%.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, в мае т.г. зафиксировано снижение экономической активности – рост Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) Украины в мае замедлился до 9,5% в годовом исчислении по сравнению с 11,6% в апреле.

«Основной причиной замедления стало охлаждение внешнего спроса на основные виды продукции украинской промышленности», - говорится в сообщении Нацбанка.