Ситуация в Солотвино - ЧП государственного масштаба

Закарпатский областной совет просит Президента, Кабмин и Верховную Раду признать проблему в Солотвино чрезвычайной ситуацией государственного значения.

Как передает корреспондент УНИАН, решение о соответствующем обращении к Президенту Украины, Кабмину и Верховной Раде приняли вчера во время внеочередного заседания депутаты Закарпатского областного совета.

Как прозвучало во время сессии, ситуация, сложившаяся вокруг ГП «Солотвинский солерудник», - катастрофическая.

Как сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Закарпатской ОГА Иван ПАУК, катастрофическое увеличение притока грунтовых и поверхностных вод в соляной массив Солотвинского месторождения в 2007 году привело к затоплению горных выработок шахты №9 ГП «Солотвинский солерудник». С февраля 2007 года солерудником прекращена добыча каменной соли.

Со времени прекращения работы предприятия и до настоящего времени карстовые пропасти в пгт Солотвино вблизи солерудника увеличились в 10 раз и сегодня составляют около полутора миллионов кубометров. В карстоопасную зону в Солотвино попали две школы, больница, сети центрального водоснабжения и водоотвода, линия электропередач, участок автодороги государственного значения Мукачево-Рогатин. «В опасной зоне возможных проседаний и деформации земной поверхности расположено 329 жилых домов, в которых проживает свыше 1200 жителей поселка Солотвино», - уточнил И.ПАУК.

Он также напомнил, что 22 мая 2010 года в вентиляционном стволе шахты №8 образовался очередной карстовый провал объемом около 500 куб.м. Именно через этот ствол спускали больных в подземные соляные отделения Украинской аллергологической и Закарпатской областной аллергологической больниц.

И.ПАУК также добавил, что решение проблемных вопросов, возникающих вокруг Солотвинского солерудника, лежит исключительно в пределах компетенции центральных органов и исполнительной власти, в частности Министерства агропромышленного развития Украины, которое является владельцем и органом управления данного предприятия. «Однако все шаги по решению данного вопроса инициируются исключительно Закарпатской облгосадминистрацией», - уточнил начальник управления.

В соответствии с инициативой областной государственной администрации, данный вопрос вынесен на рассмотрение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, заседание которой состоится 24 июня с.г. Все необходимые документы по данному вопросу облгосадминистрацией подготовлены и направлены в Секретариат государственной комиссии (письмо от 21.05.10 № 06-1/1154).

Начальник управления, кроме того, сообщил, что 2 июня 2010 года межведомственная комиссия при участии заместителя министра аграрной политики Украины Евгения ЛАВОЛВА, заместителя начальника департамента пищевой промышленности Виктора ЯНИЦКОГО, первого заместителя председателя облгосадминистрации Ивана БУШКО, представителей Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, проектных институтов ОАО «Горхимпром», УкрНИМИ НАН, Госгорпромнадзора приняли решение: в связи со сложившейся ситуацией на ГП «Солотвинский солерудник», обратиться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой срочно, во втором квартале 2010 года, выделить из стабилизационного фонда госбюджета запланированные средства в сумме 35 млн. грн. для проведения работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией представления проекта «Консервирование шахты №8 и ее государственной экспертизы» и на разработку проекта реабилитации работников солерудника».

Поскольку же и до настоящего времени нет сдвиг в вопросе, депутаты Закарпатского областного совета приняли решение обратиться к государственной власти с просьбой признать ситуацию на Солотвинском солеруднике чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Кроме того, депутаты просят предусмотреть средства на ликвидацию проблемы в общем или в резервном фонде государственного бюджета, а не стабилизационном, который всегда плохо наполняется.