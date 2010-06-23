Кабмин планирует сократить льготы для металлургии и химпрома

Правительство Украины планирует частично сократить льготы для предприятий металлургической и химической отраслей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что ситуация в этих отраслях постепенно улучшается.

«Ситуация, я бы сказал, лучше, чем она была в мае. Ситуация выправляется», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что на сегодняшний день есть позитивные прогнозы по развитию отрасли. «Скорее всего, мы пойдем на частичное прекращение поддержки потому, что в поддержке нуждается очень много отраслей. А те, где есть нормальная рентабельность, которые сейчас встают на ноги, будут обходиться за счет своих собственных ресурсов», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что для поддержки предприятий металлургии и химпрома правительство сделало довольно важные шаги.

Справка УНИАН. Осенью 2008 года Кабмин и представители предприятий ГМК и химпрома подписали Меморандум о взаимопонимании с целью нормализации ситуации в отраслях, в частности, стабилизации цен на их продукцию, сохранения рабочих мест, зарплаты и соцгарантий, а также развития внутреннего рынка.

В рамках меморандума Кабмин постановлением №925 от 14 октября 2008 года ввел мораторий на повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки для горно-металлургических и химических предприятий, а также предложил Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики приостановить с 1 ноября 2008 года для них повышение цен на электроэнергию. Первоначально постановление было принято на период до 1 января 2009 года, а затем ежеквартально продлевалось.

Позже Кабинет министров Украины продлил действие льгот для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности на второй квартал 2010 г.