Сбытовая сеть "Метинвеста" в России выросла вдвое

За последние полгода сеть дистрибуции «Метинвест Евразия» (оптово-розничного канала сбыта Группы "Метинвест" в Российской Федерации) выросла вдвое – до 16 металлобаз.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно пресс-релизу, очередной сервисный металлоцентр «Метинвест Евразия» был введен в эксплуатацию в г. Минеральные Воды. В результате, объемы ежемесячных продаж компании увеличились вдвое – до 46 тыс. тонн в месяц.. Неснижаемый товарный запас планируется поддерживать на уровне 5 тыс. тонн. Общий объем продаж за пять месяцев 2010 года составил 202 тыс. тонн.

Как отмечается в пресс-релизе, сортамент продукции на новом складе в Минеральных Водах включает арматуру, балку, швеллер, уголок, лист, катанку производства металлургического комбината «Азовсталь» (Мариуполь), Енакиевского металлургического завода, а также других металлургических предприятий Украины и стран СНГ. В первые три месяца на складе будет постоянно поддерживаться товарный запас порядка 2-3 тыс. тонн с последующим увеличением до 5 тыс. тонн. Продажи со склада в Минеральных Водах будут осуществляться во все регионы недавно сформированного Северо-Кавказского Федерального округа Российской Федерации. Выгодное расположение склада в г. Минеральные Воды, рядом с центром Северо-Кавказского Федерального округа г. Пятигорском на перекрестке основных автомагистралей региона, создает дополнительные преимущества для клиентов в регионе, обеспечивая удобную логистику для строительных объектов и промышленных предприятий.

В компании напоминают, что сбытовая сеть "Метинвеста" в России распространяется на Центральный, Южный, Северо-западный и Северо-Кавказский Федеральный округ, а также на крупнейшие города – Москву и Санкт-Петербург. За последнее полугодие за счет ввода в эксплуатацию металлоцентров в Москве, Белгороде, Таганроге, Воронеже, Волгограде, Новороссийске и Минеральных Водах сеть дистрибуции выросла вдвое – до 16 металлобаз. Объем ежемесячных продаж с августа 2009 г. по май 2010 г. увеличился до 46 тыс. тонн в месяц, что также почти вдвое больше прошлогоднего среднемесячного показателя. Так объем продаж за пять месяцев 2010 года составил 202 тыс. тонн, за аналогичный период 2009 года - 120 тыс. тонн. Всего в 2009 году через сбытовую сеть в России "Метинвест" реализовал 349 тыс. тонн металлопроката. Из общего объема продаж около 75% приходится на сортовой прокат и 25% на лист.

Справка УНИАН. ООО «Метинвест Евразия» - оптовый и розничный канал сбыта службы продаж Дивизиона стали и проката Группы "Метинвест" в Российской Федерации. Компания занимается сбытом продукции МК «Азовсталь», Енакиевского металлургического завода, и других металлургических комбинатов на российском рынке через сеть филиалов, расположенных в Центральном, Южном и Северо-западном округах РФ. Метинвест — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах. ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» - управляющая компания Группы "Метинвест".