Министр промполитики положительно оценивает результаты работы ГП «Антонов»

Министр промышленной политики Украины Дмитрий КОЛЕСНИКОВ положительно оценивает результаты работы государственного предприятия «Антонов». Об этом он заявил в комментарии УНИАН.



Д.КОЛЕСНИКОВ напомнил, что 10 июля исполнится год со дня выхода приказа Министерства промышленной политики Украины о реорганизации ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» путем присоединения его к ГП АНТК им. Антонова (с февраля 2010 г. — государственное предприятие «Антонов»).



«Это работоспособная структура, это нормальная правильная модель», - подчеркнул министр.



По его мнению, «Украине не нужно десять авиационных предприятий, должна быть одна структура, которая должна выпускать самолеты».



Комментируя возможность слияния ГП «Антонов» и Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, министр отметил, что «рассматриваются различные варианты».



Д.КОЛЕСНИКОВ также добавил, что в настоящее время готовятся предложения по стимулированию работы концерна «Антонов».



«Мы сейчас думаем, каким образом и какие дать им дополнительные мотивации», - отметил он.



По данным ГП «Антонов», чистая прибыль предприятия в 2009 г., по сравнению с 2008 г., увеличилась на 60,9%. Чистые активы возросли на 9,5%. В прошлом году «Антонов» перечислил в бюджет Украины более 430 млн. грн.