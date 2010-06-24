Королевкая: комитет ВР готовит программу «Реанимация»

Парламентский комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства готовит программу «Реанимация» для оздоровления экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Мы вместе с экспертным комитетом, созданным при нашем комитете, с общественными организациями готовим сейчас пакет «Реанимация», потому что пришли к мнению о том, что экономика находится в коме и поддерживается исключительно таким «искусственным дыханием» - вливанием государственных средств в отдельные отрасли, что не может быть стандартом экономики 21 века», - отметила она.

Как сообщила глава комитета, проект «Реанимация» предполагает три этапа. Первый этап – это контроль за выполнением действующих законов, и концентрация усилий на их выполнении. «Сегодня уже подготовлен такой пакет невыполнения законов, мы получаем его от общественных организаций и предпринимателей. И мы понимаем, что базовые законы - это закон по надзору, закон о лицензировании, закон по разрешительной системе, к сожалению, сегодня игнорируются и не выполняются чиновниками», - отметила она. В связи с этим, Н КОРОЛЕВСКАЯ обратилась к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и Генпрокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой промониторить все обращения предпринимателей относительно игнорирования чиновниками законов.

«Второй пункт программы «Реанимация»: мы мониторим все законопроекты, который находятся в ВР, независимо от политической окраски, и вместе с экспертами выбираем те проекты, которые нужно внедрять как можно быстрее в жизнь. И третье: мы выясняем самые болевые точки, которые требуют законодательного урегулирования, для того, чтобы такие законопроекты в кратчайший срок были подготовлены и приняты», - сообщила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее мнению, это может в кратчайшее время реанимировать экономику.

Как сообщал УНИАН, в конце марта т.г. парламентский комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства принял решение о создании рабочей группы при комитете для контроля за выполнением законов.