Основные поставки оружия в Грузию сделаны при Януковиче

Отправленный в отставку 10 июня генеральный директор "Укрспецэкспорта" Сергей БОНДАРЧУК отмечает, что основные поставки вооружения в Грузию были сделаны при правительстве нынешнего Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом С.БОНДАРЧУК сказал в интервью газете «Коммерсант-Украина» (№ 106).

Он подчеркнул, что все поставки вооружения в Грузию были абсолютно законными. С.БОНДАРЧУК напомнил, что оружейный экспорт жестко регулируется внутренним законодательством. Так, для проведения каких-либо поставок необходимо разрешение службы экспортного контроля при Кабинете министров. «К слову, основные поставки вооружения в Грузию проводились в 2006-2007 годах, когда правительство возглавлял нынешний Президент Виктор ЯНУКОВИЧ», - отметил он.

По словам С.БОНДАРЧУКА, в 2006 году объем поставок был около 65 млн. долларов, в 2007 – более 81 млн. долларов. Затем пошло снижение – около 50 млн. долларов в 2008 году, 8,3 млн. долларов в 2009. «Причем в 2007 году, при В.ЯНУКОВИЧЕ, проходили и те поставки, по которым теперь время от времени поднимается шум. Там были и самолеты, и бронетехника, и радиолокация, и дивизион «Бук», - отметил экс-глава «Укрспецэкспорта».

Говоря о том, почему произошло такое резкое снижение поставок в 2009 году, он высказал мнение, что на это повлияла «истерия со стороны агентов влияния и симпатиков России», которая развернулась в Украине. С.БОНДАРЧУК считает это временным явлением. «Убежден, что поставки будут продолжаться и после 2010 года, потому что это экономически выгодно Украине», - подчеркнул он.

На вопрос, сталкивался ли он за время своей работы с фактами внешнего давления на деятельность "Укрспецэкспорта", С.БОНДАРЧУК ответил, что основное политическое давление было со стороны России, оно было связано с поставками вооружения в Грузию. «И появилось оно после событий августа 2008 года, года в поддержку СААКАШВИЛИ в Грузию прилетели президенты нескольких стран, в том числе и Украины», - добавил он.