БЮТ предлагает создать ВСК по ММК им. Ильича и рейдерству

Народный депутат Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция БЮТ) предлагает создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам изучения ситуации относительно незаконных поглощений (рейдерства), а также ситуации вокруг ОАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича".

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте.

Как сообщал УНИАН, 26 мая представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Борис ПОДОЛЬСКИЙ заявил, что 90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» были приобретены в пользу российской компании.

По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также какие-то другие выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК имени Ильича.

В то же время, генеральный директор ММК имени Ильича Владимир БОЙКО опровергал информацию о продаже предприятия, заявляя о рейдерской атаке на меткомбинат.

3 июня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Комиссия борьбы с рейдерством в ближайшее время изучит ситуацию на ММК имени Ильича. Премьер подчеркнул, что соответствующее поручение было дано Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.