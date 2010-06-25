Подгребельный: создание ГП «Антонов» позволило авиастроителям выйти из кризиса

Создание государственного предприятия «Антонов» позволило авиастроителям выйти из кризиса.



Об этом заявил в комментарии УНИАН вице-президент - директор филиала ГП «Антонов» «Серийный завод «Антонов» Николай ПОДГРЕБЕЛЬНЫЙ.



По его словам, после реорганизации КиАЗ «Авиант» (ныне – «Серийный завод «Антонов») путем присоединения к АНТК им. О.К.Антонова (ныне - ГП «Антонов») среднемесячный объем производства вырос на 13%. «Зарплата по сравнению с ноябрем 2009 года возросла на 12%, долгов перед работниками нет», - подчеркнул Н.ПОДГРЕБЕЛЬНЫЙ.



По его словам, «Серийный завод «Антонов» получил от головного предприятия около 350 млн. грн. финансовой помощи, направленной на усиление серийного производства самолетов и выплату зарплаты.



Н.ПОДГРЕБЕЛЬНЫЙ отметил, что «до присоединения к госпредприятию «Антонов» завод находился в критическом состоянии. На 1 декабря 2009 г. общая задолженность «Авианта» составляла 1,48 млрд. грн.».



В результате финансового оздоровления авиастроителями был изготовлен и сдан самолет Ан-148, выполнены обязательства завода по кооперации с Воронежским акционерным самолётостроительным обществом (ВАСО), закуплены материалы для дальнейшего производства серии лайнеров Ан-148.



По словам директора авиазавода, в 2010 г. «Антонов» планирует собрать по три самолета Ан-148 и Ан-32, изготовить 15 комплектующих для самолетов ВАСО, продолжить производство двух военно-транспортных самолетов Ан-70, а также - приступить к изготовлению первого серийного самолета Ан-158.



На сегодня уже подготовлена комплексная программа технического перевооружения авиапредприятия на 2010 - 2014 гг., которая позволит увеличить его производственные мощности для выпуска 24 самолетов в год.