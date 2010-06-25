Эксперт: от курсовой политики Китая выиграет АПК Украины

Переход центрального банка Китая к политике более гибкого обменного курса окажет положительное влияние на экономику Украины и прежде всего на агропромышленный комплекс и машиностроение.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН руководитель аналитического подразделения группы компаний ICU, «Инвестиционный капитал Украина» Александр ВАЛЬЧИШЕН.

По его мнению, «главными секторами в экономике Украины, которые выиграют от новых условий функционирования глобальной экономики, окажутся АПК и машиностроение. Рост в металлургической отрасли будет незначительным», - сказал он.

Аналитик пояснил свой прогноз тем, что в среднесрочной перспективе экономический рост в Китае будет в большей мере формироваться за счет внутреннего спроса, а доля инвестиций в основной капитал – уменьшаться. Это произведет широкий эффект на мировые товарные рынки. В частности, благодаря высокой покупательской способности азиатских потребителей возрастет спрос на продукты питания. Развитие внутреннего рынка КНР и других странах потребует ввода дополнительных энергогенерирующих мощностей, что повлечет спрос на продукцию энергетического машиностроения. В то же время из-за стабилизации спроса рынок стали будет находиться в стагнации.

А.ВАЛЬЧИШЕН также считает, что благодаря новой курсовой политике КНР снизится риск торговых конфликтов между основными экономиками мира (США, ЕС, страны БРИК). «Поскольку экономика Украины является открытой (внешняя торговля товарами занимает около 75% ВВП), снижение риска торговых конфликтов в мире будет поддерживать экономический рост в Украине», - сказал аналитик. По его оценкам, с переходом Китая от фиксированного обменного курса юаня к более гибкому, ряд отраслей экономики Украины получат дополнительный спрос на их продукцию, что улучшит структуру торгового баланса.

«На текущий момент ICU индекс гривни, который рассчитывает реальную относительную стоимость гривны по отношению к валютам стран - основных торговых партнеров Украины, указывает на недооценку стоимости национальной валюты нашей страны. В случае дальнейшего ослабления доллара США против валют азиатских стран и ряда других развивающихся стран, включая Россию, фундаментальная недооценка гривни будет только увеличиваться. Поэтому группа компаний ICU подтверждает свой прогноз обменного курса на уровне 7.8 грн./долл. на конец 2010 года», - отмечает аналитик.