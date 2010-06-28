Азаров за проведение аудита авиапредприятий Украины и России

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поддерживает идею, выдвинутую премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ, о проведении аудита украинских и российских авиапредприятий перед созданием совместного предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с главой правительства России.

«Эти вопросы надо дополнительно изучить, дополнительно исследовать, провести, как Владимир Владимирович сказал, рыночную оценку, может быть независимым аудитом», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Украина и РФ планируют создать совместное предприятие "ОАК-Антонов" на паритетной основе.

Сегодня В.ПУТИН заявил, что для объединения украинского и российского авиапромов необходимо провести независимую экспертизу их состояния и стоимости, и на этой базе затем принять решение, в каком объеме и в каком сегменте целиком или частями проводить объединение.