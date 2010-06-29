Кабмин разрешил передачу в собственность лесных участков
13:04, 29 июня 2010Промышленность
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С месторождениями
Кабинет министров Украины разрешил профильным министерствам и ведомствам предоставлять разрешения на изъятие, передачу в собственность и аренду со сменой целевого назначения лесных земельных участков для организации добычи горючего сланца, кварцевых и кварцеподобных песковиков.
Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 23 июня №1253, размещенном на правительственном портале.
Справка УНИАН. Лицензии на разработку месторождений горючих сланцев и песковиков предоставляет Минприроды. Лицензии предоставляются на аукционах.
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