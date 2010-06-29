Судьбу компании «Надра Украины» решат результаты ее деятельности

Министр по вопросам охраны окружающей природной среды Виктор БОЙКО заявляет, что дальнейшую судьбу государственной компании «Надра Украины» решат результаты ее деятельности в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

В.БОЙКО сказал, что имел разговор с председателем правления этой компании. По его словам, он считает, что судьба этой компании будет зависеть от результатов ее работы в текущем году, в частности, от того, насколько эффективно «Надра Украины» будет вести разработку тех месторождений, на которые она получила лицензии.

В.БОЙКО добавил, что по информации, которую он имеет, наработки в течение этого года для компании «Надра Украины» составляют в целом 350 млн. долл.

«Компанию, которая будет защищать интересы государства по приросту углеводородов, я думаю, ликвидировать не нужно», - сказал министр.

Вместе с тем, он вновь отметил, что все будет зависеть от результатов ее работы.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины № 802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в сфере геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.