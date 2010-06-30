Украина не будет миноритарием в СП по авиастроению

Украина не будет выступать в роли миноритария в создаваемом украинско-российском совместном предприятии по авиастроению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Кабмине заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

«Мы никогда не будем миноритарями, по крайней мере, никогда даже на миноритариев не были похожи», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил, что Украина предложила России создать такое совместное предприятие с целью кооперации и координации совместных проектов в авиастроительной отрасли, разработки новых моделей самолетов, а также их последующего сбыта.

«Мы дали предложение создать совместное предприятие, которое будет заниматься координацией и кооперацией внутри как российского, так и украинского авиапрома, и заниматься разработкой новой техники и сбытом продукции, которую производят совместно как украинский, так и российский авиапромы», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он подчеркнул, что при создании совместного предприятия стороны будут сохранять полный контроль над своими активами.

«Все, что касается формы собственности, то, как она была, так она и остается», - отметил первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, премьер-министры Украины и Российской Федерации Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН дали поручения профильным министерствам наладить полномасштабную кооперацию в области авиастроения предприятий Российской объединенной авиационной строительной корпорации и украинского Государственного авиастроительного концерна «Антонов».