Украина и Шри-Ланка подписали соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на совместной конференции с Президентом Шри-Ланки Махинди РАДЖАПАКСА после двусторонних переговоров.

Президент подчеркнул, что сегодня есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве в военно-технической сфере. В частности, речь идет о ремонте самолетов, вертолетов, создании учебных баз для обучения офицеров. Президент отметил, что эти вопросы будут сформулированы в ближайшее время более конкретно. «Сейчас есть намерения, и мы видим, что они реальные», - сказал Президент.

Также были подписаны соглашения в сфере туризма и взаимной защиты секретной информации. Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина заинтересована в развитии торгово-экономических отношений со Шри-Ланкой в разных сферах, активизации сотрудничества, что будет способствовать увеличению товарооборота.

Среди других В.ЯНУКОВИЧ назвал такие сферы, как судостроительство, промышленное и инфраструктурное строительство, АПК, энергетика.