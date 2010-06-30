Госкомстат улучшил данные роста ВВП Украины на 0,1%

Государственный комитет статистики Украины улучшил данные роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны в I квартале 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, на 0,1% - до 4,9%.

Об этом сообщается на сайте Госкомстата.

"Номинальный ВВП за первый квартал 2010 года составил 218 млрд. 125 млн. грн. Реальный ВВП за первый квартал 2010 года по сравнению с соответствующим кварталом 2009 года в постоянных ценах 2007 года составил 104,9%, а с четвертым кварталом прошлого года, с учетом сезонного фактора, - 99,7%", - сообщается на веб-сайте Госкомстата.

Как сообщал УНИАН, предварительные данные о ВВП в первом квартале т.г. Госкомстат обнародовал 17 мая т.г., согласно которым экономический рост за указанный период составил 4,8%.

По данным Администрации Президента Украины, рост ВВП в январе-мае 2010 года составил 6,1%.

Правительство прогнозирует рост ВВП Украины в 2010 году на уровне 3,7%.

В 2009 году падение ВВП составило 15,1%.