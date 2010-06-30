«Запорожтрансформатор» начал внедрение новых стандартов

ОАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР) начало внедрение двух новых международных стандартов - ISO 14001 по экологии и OHSAS 18001 по промышленной безопасности и охране здоровья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что внедрение двух новых стандартов в совокупности с уже действующим на предприятии ISO 9001:2000 создаст комплексную прогнозируемую и легко контролируемую систему менеджмента. Проект, состоящий из двух этапов, будет завершен к концу текущего года.

К сентябрю т.г. завершится первый этап – формирование реестра экологических аспектов и рисков для безопасности здоровья работников. В рамках второго этапа на основании полученных данных будет составлена программа по снижению рисков для безопасности здоровья и последствий для окружающей среды. И уже к концу 2010 года ожидается полное внедрение программы и завершение проекта.

«Охрана здоровья работников и окружающей среды – это то, на что все чаще и чаще обращают внимание наши заказчики. Так, предпосылкой внедрения ISO 14001 и OHSAS 18001 на ЗТР стало сотрудничество с испанской компанией Abengoa. Благодаря интегрированной системе менеджмента заказчики ОАО «ЗТР» получат дополнительные гарантии, связанные с качеством выпускаемой продукции и условиями, в которых она произведена», – отметил начальник отдела качества ОАО «ЗТР» Дмитрий ИВАНОВ.

Интегрированная система менеджмента позволит ОАО «Запорожтрансформатор» расширить круг своих потенциальных заказчиков, перейти к планомерному решению вопросов экологии, промышленной безопасности и охраны здоровья «внутри» предприятия, а также найти новые пути энерго- и ресурсосбережения.

Компания отмечает, что наряду с ЗТР сегодня в Украине всего несколько десятков предприятий внедрили интегрированную систему менеджмента, включающую аспекты экологии, промышленной безопасности и охраны здоровья. Усиливая контроль в управлении данными аспектами, ЗТР входит в число лидирующих прогрессивных предприятий страны и заявляет социальной направленности ведения своего бизнеса.

Справка УНИАН. ОАО «Запорожтрансформатор» является одним из крупнейших в мире изготовителей трансформаторного оборудования с опытом поставок в 83 страны. Предприятие производит силовые масляные трансформаторы, электрические реакторы, управляемые шунтирующие реакторы.