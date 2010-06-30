Угроза дефолта в еврозоне снизилась - исследование

Угроза дефолта в странах еврозоны немного снизилась, однако до окончания кризиса еще далеко.

Такая точка зрения содержится в ежеквартальном исследовании «Прогноз развития еврозоны», подготовленном «Эрнст энд Янг» и переданном агентству УНИАН.

Прогноз темпов экономического роста региона снижен экспертами «Эрнст энд Янг» до 0,8% в этом году и до 1,3% в следующем. Кроме того, если для решения крупных экономических проблем еврозоны не будут осуществлены глубокие структурные преобразования, то риск сохранения крайне низких показателей экономического роста в течение следующего десятилетия будет высоким, особенно для стран Южной Европы. В этом смысле ситуация напоминает Японию 1990-х годов, считают эксперты.

Старший экономический советник «Прогноза развития еврозоны» Мари ДИРОН полагает: «Последствия кризиса суверенных долгов заключаются в том, что в течение следующих пяти лет темпы годового экономического роста в еврозоне будут отставать от США на 1-2,5%, что сильно повлияет на уровень занятости. Если в экономике США в период с 2010 по 2014 год прогнозируется создание 10 миллионов новых рабочих мест, то уровень занятости в еврозоне останется практически неизменным».

В свою очередь, управляющий партнер «Эрнст энд Янг» в странах Европы, Ближнего Востока, Африки и в Индии Марк ОТТИ отмечает: «Кризис суверенных долгов сильно ударил по экономике еврозоны, которая и раньше испытывала трудности. Европейские компании ожидают от правительств своих стран и общеевропейских органов управления уверенного руководства и согласованной политики. Европа не может позволить себе бездействия, если хочет успешно конкурировать на международном рынке».