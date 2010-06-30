«Эрнст энд Янг»: деление Европы на две части может усилиться

Учитывая жесткие меры по сокращению бюджетного дефицита в Греции, Испании и Португалии, деление Европы на две части по темпам экономического роста, может усилиться.

Такая точка зрения содержится в ежеквартальном исследовании «Прогноз развития еврозоны», подготовленном «Эрнст энд Янг» и переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают эксперты, если средний годовой темп экономического роста на севере еврозоны (в Германии, Франции, Нидерландах и Бельгии) составит 1,7% с 2010 по 2012 год, то на юге он будет отрицательным и составит -0,1%. Это приведёт к тому, что ВВП Греции на душу населения сократится с 89% от среднего показателя еврозоны в 2007 году до 83% в 2012 году, в Испании – с 93% до 88%. Последний раз такое соотношение было зафиксировано в 1998 году.

Старший экономический советник «Прогноза развития еврозоны» Мари ДИРОН считает, что «юг еврозоны ожидает перспектива не одного или двух, а нескольких тяжелых лет, в течение которых экономический рост будет незначительным или даже отрицательным. Если в Ирландии, которую часто включают в одну группу с такими средиземноморскими странами, как Греция, Испания и Португалия, восстановление экономики начнется в 2011 году, то в остальных странах данной группы восстановление до докризисного уровня ожидается не ранее 2014 года».