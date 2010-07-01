«Метинвест» инвестирует в ММК им. Ильича 2 млрд. долларов

Группа «Метинвест», получившая право на приобретение 75% акций ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича», инвестирует в развитие и модернизацию производственных активов 2 млрд. долл.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в ходе переговоров о возможном сотрудничестве и объединении усилий по преодолению последствий мирового финансового кризиса комбинат им. Ильича и Группа «Метинвест» приняли решение об объединении активов. В результате объединения совокупный производственный потенциал достигнет 20 млн. тонн стали в год.

В партнерство от комбината им. Ильича войдут все принадлежащие ему активы, основным из которых является ОАО «ММК им. Ильича», а от Группы «Метинвест» – ОАО «Ингулецкий ГОК», ОАО «Краснодонуголь», ОАО «Авдеевский КХЗ», ОАО «ХТЗ», а также инвестиции в развитие и модернизацию производственных активов ОАО «ММК им. Ильича» на сумму 2 млрд. долл. Доля Группы «Метинвест» в этом партнерстве после завершения процесса объединения составит 75%, а 25% останутся под контролем комбината им. Ильича во главе с Владимиром БОЙКО.

Дальнейшие шаги и окончательный формат партнерства будут определены после завершения юридической экспертизы и получения одобрения соответствующих регуляторных органов в Украине и за ее пределами. Оформление достигнутых договоренностей будет проведено в полном соответствии с требованиями действующего законодательства.

Одним из первых шагов в ходе объединения станет участие Группы «Метинвест» в приобретении акций дополнительной эмиссии ЗАО «Ильич Сталь» и ОАО «ММК им. Ильича».

«Партнерство с комбинатом им. Ильича является важным этапом в реализации нашей долгосрочной стратегии, нацеленной на укрепление вертикальной интеграции «Метинвеста» и достижение максимального прироста объемов выплавки высококачественной и при этом низкозатратной стали в Украине. Мы ожидаем получения значительных синергий, прежде всего за счет оптимизации программ модернизации наших металлургических активов, повышения производственной эффективности и укрепления нашей рыночной позиции. По нашим оценкам, совокупный производственный потенциал достигнет 20 млн. тонн стали в год. Объединение позволит усилить позиции отечественной металлургии на мировых рынках, что станет залогом роста экономики Украины и повышения уровня ее экономической безопасности», – приводятся в пресс-релизе слова генерального директора ООО «Метинвест Холдинг» Игоря СЫРОГО.

Как сообщал УНИАН, сегодня на собрании акционеров ММК им. Ильича было принято решение о предоставлении компании Metinvest B.V. права на покупку 75% акций ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича». Акционеры приняли решение включить в перечень инвесторов, среди которых будут размещены акции дополнительной эмиссии, компанию Metinvest B.V. Участники собрания проголосовали за увеличение уставного капитала ММК им. Ильича в 3,7 раза – до 3 млрд. 92,934 млн. грн. с целью пополнения оборотных средств и дальнейшего развития общества. Владельцы ценных бумаг меткомбината объявят дополнительную эмиссию акций до 9 млрд. 20,020 млн. штук с номинальной стоимостью как и у акций первого выпуска – 0,25 грн./шт. На собрании было также изменено название ММК им. Ильича с открытого акционерного общества на публичное акционерное общество, соответствующие изменения будут внесены в название дочерних предприятий.

Справка УНИАН. «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой «Метинвест» на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».

ПАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» – одно из крупнейших предприятий Украины с полным металлургическим циклом производства. Предприятие выпускает стальной лист для судостроения, нефтепроводных, газо- и водопроводных труб, баллонов для сжатых газов. Это единственный в Украине производитель оцинкованного холоднокатаного листа. Продукция комбината экспортируется в более чем 50 стран мира.