АМКУ рассмотрит заявку «Метинвеста»
На покупку ММК им. Ильича
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 25 июня получил от компании «Метинвест» заявление на получение разрешения для приобретения контрольного пакета ЗАО «Ильич Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.
Об этом УНИАН сообщил глава пресс-службы АМКУ Богдан ЯКИМЮК.
По его словам, обращение будет рассмотрено в установленном законодательством порядке на предмет того, приведет ли эта концентрация к монополизации товарных рынков Украины. «Решение АМКУ будет основываться на выводах исследования, которое специалисты комитета проведут по этому поводу», – отметил Б.ЯКИМЮК.
Он также отметил, что комитет продолжает изучение вопроса относительно возможной продажи комбината ранее, о чем заявляли некоторые источники. «АМКУ уже получил информацию от субъектов хозяйствования, но направил дополнительные запросы регистраторам для того, чтобы проверить данные», – подытожил глава пресс-службы АМК.
Как сообщал УНИАН, сегодня на собрании акционеров ММК им. Ильича было принято решение о предоставлении компании Metinvest B.V. права на покупку 75% акций ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича». Акционеры приняли решение включить в перечень инвесторов, среди которых будут размещены акции дополнительной эмиссии, компанию Metinvest B.V. Участники собрания проголосовали за увеличение уставного капитала ММК им. Ильича в 3,7 раза – до 3 млрд. 92,934 млн. грн. с целью пополнения оборотных средств и дальнейшего развития общества. Владельцы ценных бумаг меткомбината объявят дополнительную эмиссию акций до 9 млрд. 20,020 млн. штук с номинальной стоимостью как и у акций первого выпуска – 0,25 грн./шт. На собрании было также изменено название ММК им. Ильича с открытого акционерного общества на публичное акционерное общество, соответствующие изменения будут внесены в название дочерних предприятий.
Ранее, 26 мая т.г., представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Борис ПОДОЛЬСКИЙ заявил, что 90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании.
По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также некоторые другие выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.
В то же время генеральный директор ММК им. Ильича В.БОЙКО опроверг информацию о продаже предприятия, заявляя о рейдерской атаке на меткомбинат.
Справка УНИАН. «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой «Метинвест» на партнерских началах.
ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».
ПАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» – одно из крупнейших предприятий Украины с полным металлургическим циклом производства. Предприятие выпускает стальной лист для судостроения, нефтепроводных, газо- и водопроводных труб, баллонов для сжатых газов. Это единственный в Украине производитель оцинкованного холоднокатаного листа. Продукция комбината экспортируется в более чем 50 стран мира.