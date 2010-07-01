АМКУ рассмотрит заявку «Метинвеста»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 25 июня получил от компании «Метинвест» заявление на получение разрешения для приобретения контрольного пакета ЗАО «Ильич Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

Об этом УНИАН сообщил глава пресс-службы АМКУ Богдан ЯКИМЮК.

По его словам, обращение будет рассмотрено в установленном законодательством порядке на предмет того, приведет ли эта концентрация к монополизации товарных рынков Украины. «Решение АМКУ будет основываться на выводах исследования, которое специалисты комитета проведут по этому поводу», – отметил Б.ЯКИМЮК.

Он также отметил, что комитет продолжает изучение вопроса относительно возможной продажи комбината ранее, о чем заявляли некоторые источники. «АМКУ уже получил информацию от субъектов хозяйствования, но направил дополнительные запросы регистраторам для того, чтобы проверить данные», – подытожил глава пресс-службы АМК.

Как сообщал УНИАН, сегодня на собрании акционеров ММК им. Ильича было принято решение о предоставлении компании Metinvest B.V. права на покупку 75% акций ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича». Акционеры приняли решение включить в перечень инвесторов, среди которых будут размещены акции дополнительной эмиссии, компанию Metinvest B.V. Участники собрания проголосовали за увеличение уставного капитала ММК им. Ильича в 3,7 раза – до 3 млрд. 92,934 млн. грн. с целью пополнения оборотных средств и дальнейшего развития общества. Владельцы ценных бумаг меткомбината объявят дополнительную эмиссию акций до 9 млрд. 20,020 млн. штук с номинальной стоимостью как и у акций первого выпуска – 0,25 грн./шт. На собрании было также изменено название ММК им. Ильича с открытого акционерного общества на публичное акционерное общество, соответствующие изменения будут внесены в название дочерних предприятий.

Ранее, 26 мая т.г., представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Борис ПОДОЛЬСКИЙ заявил, что 90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании.

По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также некоторые другие выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

В то же время генеральный директор ММК им. Ильича В.БОЙКО опроверг информацию о продаже предприятия, заявляя о рейдерской атаке на меткомбинат.

Справка УНИАН. «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой «Метинвест» на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».

ПАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» – одно из крупнейших предприятий Украины с полным металлургическим циклом производства. Предприятие выпускает стальной лист для судостроения, нефтепроводных, газо- и водопроводных труб, баллонов для сжатых газов. Это единственный в Украине производитель оцинкованного холоднокатаного листа. Продукция комбината экспортируется в более чем 50 стран мира.