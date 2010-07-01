Эксперт: поглощение ММК им. Ильича продолжает консолидацию

Поглощение Мариупольского металлургического комбината им. Ильича группой "Метинвест" продолжает консолидацию в украинской металлургической отрасли, ускорившуюся в последние полгода.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете, подготовленном старшим аналитиком инвестиционной компании Dragon Capital Сергеем ГАЙДОЙ.

Как отмечается в отчете, незадолго до сегодняшних событий контроль над металлургическими активами "Индустриального союза Донбасса" получили российские инвесторы, а контрольные акционеры "Запорожстали", по сообщениям СМИ, вели переговоры о продаже компании с потенциальными российскими покупателями.

"В результате этих процессов металлургическая отрасль Украины фактически переходит под контроль трех основных групп: "Метинвест Холдинга" , ArcelorMittal (владельца крупнейшей меткомпании страны ArcelorMittal Kryviy Rih) и российских инвесторов", - отмечается в отчете.

Как сообщал УНИАН, сегодня на собрании акционеров ММК им. Ильича было принято решение о предоставлении компании Metinvest B.V. права на покупку 75% акций ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича». Акционеры приняли решение включить в перечень инвесторов, среди которых будут размещены акции дополнительной эмиссии, компанию Metinvest B.V. Участники собрания проголосовали за увеличение уставного капитала ММК им. Ильича в 3,7 раза – до 3 млрд. 92,934 млн. грн. На собрании было также изменено название ММК им. Ильича с открытого акционерного общества на публичное акционерное общество, соответствующие изменения будут внесены в название дочерних предприятий.

Справка УНИАН. «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой «Метинвест» на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».

ПАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» – одно из крупнейших предприятий Украины с полным металлургическим циклом производства. Предприятие выпускает стальной лист для судостроения, нефтепроводных, газо- и водопроводных труб, баллонов для сжатых газов. Это единственный в Украине производитель оцинкованного холоднокатаного листа. Продукция комбината экспортируется в более чем 50 стран мира.