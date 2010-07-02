Клюев: Украина поддерживает инициативу России

Украина поддерживает инициативу Российской Федерации о завершении до конца 2010 года разработки проекта нового договора о зоне свободной торговли СНГ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра, об этом сказал первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ в Ялте, выступая на Международном инвестиционном форуме «Финансирование посткризисных экономик государств – участников СНГ».

По его словам, страны СНГ в перспективе должны отказаться от роли сырьевого придатка и источника дешёвой рабочей силы для мировой экономики.

«Украина, являясь географическим центром Европы, готова использовать свой потенциал для налаживания отношений между ЕС и странами Содружества в целях восстановления экономической мощи и процветания братских и дружественных народов наших стран», - заявил А.КЛЮЕВ.

По его словам, СНГ в целом обладает огромным энергетическим и транзитным потенциалом, уникальной по масштабам и природным богатствам территорией, а потому имеет шанс перспективного комплексного развития. «Поэтому государства – участники СНГ должны выработать модель эффективного взаимодействия на всем своем экономическом пространстве», - заявил первый вице-премьер-министр Украины.

А.КЛЮЕВ отметил, что только объединив усилия, страны СНГ смогут перейти к созданию новой отраслевой структуры национальных экономик за счет совместного внедрения передовых технологий и при обязательном условии получения взаимной выгоды.

По мнению А.КЛЮЕВА, наиболее перспективным вариантом обеспечения такого развития является активное использование общего рынка СНГ и его преобразование в среднесрочной перспективе в зону свободной торговли без изъятий и ограничений.

По оценке первого вице-премьер-министра Украины, за последние пять лет Украина фактически отошла от жизненно важных для нее процессов, происходивших в СНГ, «что затормозило развитие нашей экономики, усугубило влияние мирового финансового кризиса».

«Я уже не говорю о колоссальных потерях во взаимной торговле, производственной кооперации, научно-техническом сотрудничестве и других сферах, в том числе, и на двухсторонней основе», - заявил А.КЛЮЕВ.