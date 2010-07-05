Украина заняла третье место в СНГ

Украина заняла третье место среди стран СНГ по темпам роста промышленного производства в январе-мае.

Об этом УНИАН сообщили в Межгосударственном статистическом комитете СНГ.

В частности, самый значительный подъем промышленности зафиксирован в Киргизии - на 56,8% (с учетом работы на полную мощность золоторудного предприятия «Кумтор», которое является системообразующим для Киргизии). На втором месте - Таджикистан с ростом 14,5%, затем идут Украина - 12,6%, Армения - 12,1% и Казахстан - 11,9%, Россия - 10,3%, Беларусь - 7,7%, Молдова - 6,1% и Азербайджан - 4,3%.

В среднем по странам СНГ промышленное производство выросло на 11%.

При этом в январе-мае в Украине наблюдался спад инвестиций в основной капитал на уровне 12,5%, в России спад составил 0,4%. Рост инвестиций за пять месяцев отмечен в Таджикистане (на 21,5%), Киргизии (13,1%), Армении (12,5%), Азербайджане (11,3%) и Белоруссии (0,3%). Рост инвестиций за первый квартал этого года наблюдался в Туркменистане (57,6%) и Узбекистане (1,2%). В остальных странах СНГ отмечен спад объемов инвестиций. В среднем по СНГ спад показателя составил 2%.

В то же время первое место по инфляции в списке из 9 стран досталось Украине, где потребительские цены за пять месяцев текущего года выросли на 10,3%. На втором месте с 7,6% оказалась Армения, на третьем - Казахстан с инфляцией в 7,2%. Россия и Молдова разделили четвертое место с инфляцией 6,7%.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госкомстата, в Украине рост промышленного производства в мае т.г. против мая 2009 г. составил 12,7%, в январе-мае 2010 года к январю-маю 2009 года – рост 12,6%.

В Украине дефляция в мае 2010 г. по отношению к апрелю составила 0,6%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 3,7%, к маю 2009 года – 8,5%, в январе–мае 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция составила 10,3%.