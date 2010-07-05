Объем розничной торговли в еврозоне снизился на 0,4%

Объем розничной торговли в мае 2010 года по сравнению с апрелем 2010 года в еврозоне уменьшился на 0,4%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – не изменился.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В мае 2010 г. по сравнению с маем 2009 г. объем розничной торговли уменьшился на 0,9% в еврозоне и на 0,4% в ЕС-27.

В мае 2010 года розничная торговля “продуктами питания, напитками и табаком” по сравнению с апрелем 2010 года уменьшилась на 0,5% в зоне евро и на 0,1% в ЕС-27. Непродовольственный сектор уменьшился на 0,1% в евро зоне, но вырос на 0,1% в ЕС-27.

Наибольший рост объемов розничной торговли в мае 2010 г. против апреля 2010 г. был зафиксирован в Дании (3,8%), Польше (3,5%) и Эстонии (1,7%). Наибольшее снижение объемов розничной торговли – в Мальте (-3,8%) и Португалии (-0,8%).

В мае 2010 года по сравнению с маем 2009 года розничная торговля продовольственными товарами снизилась на 1,1% в еврозоне и в ЕС-27. Непродовольственный сектор снизился на 0,3% в еврозоне, но вырос на 1,0% в ЕС-27.

Наибольший рост объемов розничной торговли зарегистрирован в Швеции, Великобритании (по 2,3%) и Финляндии (1,8%). Наибольшее снижение зарегистрировано в Литве (-10,7%), Болгарии (-8,7%) и Латвии (-8,4%).

В апреле 2010 года объем розничной торговли по сравнению с мартом 2009 года уменьшился на 0,9% в еврозоне и на 1,0% в ЕС-27.

Справка УНИАН. С 1 января 2009 года в еврозону входят 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.