Авдеевский коксохим увеличил производство кокса на 24,3%

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), входящий в Группу "Метинвест", в январе-июне 2010 г. произвел кокса валового 6% влажности 1 млн. 593 тыс. тонн, что на 310 тыс. тонн (на 24,3%) больше, чем за аналогичный период 2009 года. Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, переданном УНИАН.

Вместе с тем, по итогам июня на АКХЗ было произведено кокса валового 6% влажности 248 тыс. тонн, что на 17 тыс. тонн, или на 6,5% меньше показателей мая 2010 г.

Справка УНИАН. ОАО «Авдеевский коксохимический завод» - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. АКХЗ входит в Дивизион угля и кокса Группы "Метинвест".

"Метинвест" - международная вертикально-интегрированнаягорно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы "Метинвест".