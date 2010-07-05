«АрселорМиттал Кривой Рог» увеличил выплавку стали на 34%

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) по итогам января-июля 2010 года выплавило 3 млн. 66 тыс. тонн стали, что на 780 тыс. тонн (на 34%) больше, чем в январе-июне 2009 года.

Об этом говорится в сообщении меткомбината, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, производство метеллопроката на предприятии составило за первое полугодие 2010 года 2 млн. 632 тыс. тонн, что на 506 тыс. тонн (на 23,8%) больше аналогичного периода 2009 года.

Выплавка чугуна на АМКР составила за отчетный период 2 млн. 663 тыс. тонн, что на 637 тыс. тонн (на 31,4%) больше января-июня прошлого года.

В то же время, в пресс-релизе приводится мнение и. о. генерального директора АМКР В.ВАЙДИСВАРАНА, который отмечает, что "ситуация на рынке остается сложной, количество заказов не увеличивается, и мы удовлетворены тем, что в этих условиях сумели удержать производство на уровне, соответствующем потребностям рынка, с тремя из пяти доменных печей в работе».

По его словам, предприятие испытываем сложности в связи с неравными условиями, в которые его поставила многомесячная задолженость по возмещению НДС. «Мы должны удерживать конкурентную цену на нашу продукцию, невзирая на огромный долг государства перед нами. Поскольку мы на 80% экспортно-ориентированное предприятие, то конкурентоспособность на внешних рынках является для нас определяющей. Надеемся, что правительство в самое ближайшее время вернется к бесперебойному возмещению НДС. Мы также рассчитываем, что улучшение двухсторонних отношений между Украиной и Россией откроет российский рынок для украинской металлопродукции и будет способствовать устранению технических барьеров в виде квот», - цитирует пресс-служба и. о. гендиректора комбината.

Как сообщал УНИАН, на конец мая 2010 года задолженность по возмещению НДС перед АМКР составляла около 2,5 млрд. грн.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.