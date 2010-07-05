Объединение ММК им. Ильича и «Метинвеста» - «огромный плюс»

Председатель Донецкой областной госадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК считает, что в условиях мирового экономического кризиса от объединения Мариупольского металлургического комбината им. Ильича и компании «Метинвеста» «огромный плюс».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

При этом он добавил, что позитив уже в том, что «две компании понимают, что выжить они могут только, объединяя усилия в этой конкурентной борьбе».

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2010 года на собрании акционеров ММК им. Ильича было принято решение о предоставлении компании Metinvest B.V. права на покупку 75% акций ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича». Акционеры приняли решение включить в перечень инвесторов, среди которых будут размещены акции дополнительной эмиссии, компанию Metinvest B.V. Участники собрания проголосовали за увеличение уставного капитала ММК им. Ильича в 3,7 раза – до 3 млрд. 92,934 млн. грн. с целью пополнения оборотных средств и дальнейшего развития общества. Владельцы ценных бумаг меткомбината объявят дополнительную эмиссию акций до 9 млрд. 20,020 млн. штук с номинальной стоимостью как и у акций первого выпуска – 0,25 грн./шт. На собрании было также изменено название ММК им. Ильича с открытого акционерного общества на публичное акционерное общество, соответствующие изменения будут внесены в название дочерних предприятий.