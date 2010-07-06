ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: “Полтавский ГОК: кто нарушает права работников?”

В 12-30 началась онлайн-трансляция пресс-конференции в УНИАН на тему: “Полтавский горно-обогатительный комбинат: кто нарушает права работников?”.

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Речь пойдет о ситуации вокруг одного из крупнейших на Украине производителей железорудного концентрата ОАО “Полтавский горно-обогатительный комбинат”.

Вопросы: Несет ли в Украине работодатель ответственность за сверхтяжелые условия труда? Кто хочет лишить работников железорудного карьера права на льготное пенсионное обеспечение? Существуют ли для этого законные основания ? Почему обращения работников к компетентным государственным органам остаются без должного ответа?

Участники: рабочие Полтавского горно-обогатительного комбината; Алексей Кляшторный, председатель ЦКК ВП “Народная солидарность”; Валентина Семенюк-Самсоненко, председатель ОО “Союз женщин Украины за будущее детей” (ул..Крещатик, 4, конференц-зал) Телефоны: 068-121-77-41, 067-548-77-28. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.