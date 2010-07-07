Азаров: украинские предприятия нужно пререориентировать

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет о необходимости переориентации отечественных предприятий на производство импортозамещающей продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«Импортозамещаемость должна стать безусловным приоритетным критерием для любых отраслевых программ развития, которые мы сможем внедрить под финансовым зонтом средств МВФ», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер считает, что Украина безосновательно увеличивает объем импортируемых товаров. «Мы завозим не хай-тек товары, не новые технологии, а сырье и товары с низкой степенью переработки. Продолжать так – означает обрекать нашу экономику на второстепенность. Кроме того, это вопрос безопасности платежного баланса», - добавил он.

В частности, Н.АЗАРОВ обратил внимание на увеличение объемов импорта мяса и мясопродукции, угля, полимерных материалов и пластмасс.