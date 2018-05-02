В горнорудной отрасли “обезвредят” льготных пенсионеров

Под предлогом улучшения условий труда на тяжелых работах, в частности в ГМК, работников лишают льгот, в том числе, пенсионных. Формальные основания - найдены, но конкретному работнику это оборачивается сокращением выплат, в том числе и пенсионных. Пока идут жаркие споры о необходимости повышения пенсионного возраста, в некоторых отраслях все происходит "тихой сапой"...

На Полтавском горно-обогатительного комбинате взбунтовались некоторые водители карьерных самосвалов. Взбунтовались настолько, что дошли до Киева. Они утверждают, что по результатам аттестации рабочих мест на ПГОКе вдруг выяснилось, что часть работников пора переводить из так называемого 1-го списка вредности во 2-й в связи с улучшением условий труда. Таким образом, часть трудового коллектива лишается льготных пенсий и сможет уйти на заслуженный отдых не в 50 лет, как положено по 1-му списку, а только в 55, согласно списку №2. Водители самосвалов улучшений не почувствовали и считают отмену льгот абсолютно необоснованной. Инициативная группа рабочих ПГОКа под эгидой недавно созданного Всеукраинского профсоюза “Народная солидарность” решила бороться за справедливость и обещает пикетировать Администрацию Президента. Ситуация, конечно, неприятная, но оперативная реакция общественных организаций дает все основания надеяться, что рабочие отстоят свои права и не позволят собственникам комбината сэкономить на их здоровье. Но если копнуть чуть глубже, то выясняется, что история с ПГОКом имеет легкий привкус фарса. Похоже, на комбинате, который едва ли не последний среди предприятий отрасли, принялись оптимизировать затраты на пенсионерах - льготниках.

Рабочие - экстремалы

Тот, кто был на горно-обогатительном комбинате, прекрасно знает, что работа там не сахар – пыль, шум, масса огромных движущихся механизмов, гигантские карьеры в сотни метров глубиной и диаметром 3-4 километра и более. Но и на любом меткомбинате посторонний человек вряд ли сможет чувствовать себя комфортно под оглушающий грохот прокатных станов или в нестерпимом жаре, исходящем от доменных печей. А есть еще и коксохимические заводы, где от серного запаха уже через пару минут во рту появляется кисловатый привкус и нещадно першит в горле. В принципе, для жителей “неметаллургических” областей Украины любое предприятие ГМК может показаться декорацией к блокбастеру в стиле кибер-панк. Конечно, строгое соблюдение техники безопасности позволяет рабочим “экстремальных” специальностей избежать серьезных механических травм. Однако, никакая техника безопасности не защитит их от вредных веществ в воздухе, ядовитой пыли, высокой температуры, постоянной вибрации, перепадов давления и много другого. Годы работы в подобных условиях способны подорвать даже богатырское здоровье, и это общепризнанный факт. Естественно, что люди, сознательно идущие на риск, вправе рассчитывать на материальную компенсацию.

Еще в раннесоветские времена была разработана система аттестации рабочих мест в зависимости от количества воздействующих вредных факторов. Эта система неоднократно обновлялась и дополнялась, но, по сути, оставалась неизменной с 1950-х годов. Буквально с первых лет независимости Украины в порядок аттестации постоянно вносились изменения. В 2005 году Министерство труда и социальной политики утвердило «Порядок применения Списков №1 и №2 работ, профессий, должностей и показателей при расчете стажа работы, который дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях», данный приказ является последним по времени документом, регламентирующим назначение льготных пенсий. Согласно этому Порядку, рабочие, внесенные в 1-й список, имеют право уйти на льготную пенсию в 50 лет, а те, кого отнесли к списку №2, – в 55 лет. Однако, по мнению отраслевых профсоюзов, данный документ далек от совершенства. Невыписанность ряда пунктов приказа приводит к тому, что часто при выдаче справок о характере и степени вредности выполняемых обязанностей не включаются в специальный стаж отдельные периоды работы. Из-за этого работники теряют льготный стаж, а иногда и право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях.

В качестве примера приведем конкретную ситуацию на одном из горно-обогатительных комбинатов. К сожалению, по понятным причинам, источник агентства предпочел остаться анонимным, назвав лишь предприятие. Нам же в этой ситуации приходится опускать и это. Использование фактически анонимной информации оправдывает то, что данная схема может "проявиться" на многих отечетсвенных "вредных производителях".

Так, по информации собеседника агентства, на одном из крупнейших криворожских ГОКов под предлогом очередной аттестации рабочих мест из карт условий труда исчезают вредные факторы, наличие которых раньше давало право на льготы. «С 1 февраля 2010 года забрали списки льготного пенсионного обеспечения № 1 у работников локомотивных бригад, которые заняты на вывозе горной массы из карьера. Оказывается, что на тепловозах и тяговых агрегатах удивительным образом полностью исчезла вибрация. Таким образом, условия труда работников в карьере приравниваются к условиям труда офисных рабочих», - отметил работник ГОКа.

По его словам, аттестацию проводил Криворожский и Харьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний, и она была внеочередной (обычно аттестации проводят раз в 5 лет). Формальным поводом ее проведения стало так называемое изменение названия профессии. Администрация комбината вынудила всех работников локомотивных бригад написать заявления о переводе в другую профессиональную сферу, из названия которой было изъято слово "локомотив". К примеру, был машинист локомотива, а стал машинист тягового агрегата. «По результатам аттестации, нас полностью лишили права на льготные пенсии как по 1-му, так и по 2-му списку. В картах условий труда все вредные факторы не дотягивают до превышения. Температура на рабочем месте указывается как нормальная. Тогда как она в рабочей зоне при внешней плюс 32 градуса достигает плюс 54-58 градусов и это в течение рабочей смены в 12 часов», - поясняет собеседник агентства.

По его данным, ряд предприятий ГМК в последнее время переходят на систему аутсорсинга. «То есть, предприятие дробится на множество малых частных предприятий, которые снимают с себя груз пенсионных и регрессных выплат, в процессе передачи структурного подразделения крупного предприятия в подрядную организацию с людей снимают все льготы. Поскольку официальная часть зарплаты минимальная, то такие же и выплаты больничных и пенсионные отчисления», - добавил источник.

Он так же сообщил, что с недовольными работниками ГОКа ведется «воспитательная» работа, которая сводится в основном к угрозам увольнения. И скажите, пожалуйста, чем засветившийся Полтавский ГОК хуже других предприятий отрасли. Просто на других комбинатах процесс «обезвреживания» льготников уже фактически завершен, тогда как на ПГОКе он только начался.

Без пыли и шума

В начале 2009 года Донецкая областная организация ПМГУ сообщала о том, что наиболее многочисленные жалобы на отмену льготной пенсии поступают от водителей большегрузных автомобилей, занятых на предприятиях ГМК. Учитывая сложившуюся ситуацию, в апреле 2009-го Донецким обкомом профсоюза были подготовлены и направлены обращения на имя премьер-министра Украины (тогда эту должность занимала Юлия Тимошенко) и министра труда и социальной политики, в которых излагалась суть проблемы, а также вносились предложения. Несмотря на усилия профсоюзов, по прошествии почти полутора лет ситуация только усугубилась.

6 июня в агентстве УНИАН состоялась пресс-конференция, в ходе которой три представителя трудового коллектива ОАО “Полтавский горно-обогатительный комбинат” заявили о том, что администрация предприятия пытается лишить своих работников льготного статуса, наделяющего правом на досрочный выход на пенсию.

По словам водителя карьерного самосвала Игоря Божко, около 200 его коллег, которые вывозят из карьера добытую руду, были недавно предупреждены об утрате ими гарантированных законодательством пенсионных привилегий. «Нам сообщили, что в результате неких технических новшеств условия нашей работы улучшились, а, соответственно, можно водителей переводить из первого списка вредности во второй. Но на самом деле ничего не изменилось – машины все те же, пыли в кабине меньше не стало. Хуже того, на комбинате постоянно повышаются производственные нормы, в результате водители карьерных самосвалов вынуждены гнать автомобили быстрее положенной скорости в такой пыли, что уже на 15 метрах не видно впереди идущую машину”, - отметил И.Божко.

Он также утверждает, что администрация создает на комбинате искусственных “стахановцев”. “Появляется никому неизвестный водитель на абсолютно новой машине, который бьет все рекорды производительности, выполняя норму на 150% и более. Но это только на бумаге, реально же мы не видим его ни в карьере, ни на разгрузке, абсолютно непонятно, где и когда он успевает сделать столько ездок. По итогам месяца нам ставят его в пример, намекая, что работать нужно лучше”, - добавил И.Божко.

И.Божко и еще несколько его товарищей решились выступить против нововведений администрации ПГОКа. Возникает резонный вопрос, а где же профком комбината, который должен отстаивать интересы своих членов. Оказалось, что в профкоме ПГОКа полностью согласны с выводами комиссии, проводившей переаттестацию рабочих мест.

Видимо, позиция собственного профсоюза вынудила рабочих ПГОКа обратиться во Всеукраинский профсоюз “Народная солидарность”,. профсоюз был создан в начале 2010 года, а на самом ПГОКе первичка “Народной солидарности” появилась только в июне. Тем не менее, независимый профсоюз с энтузиазмом принялся за дело и организовал для обиженных водителей вышеупомянутую пресс-конференцию, на которую пригласил давнего борца за интересы пролетариата экс-главу Фонда госимущества Украины, председателя общественного объединения «Союз женщин Украины за будущее детей» Валентину Семенюк-Самсоненко.

В ходе пресс-конференции председатель Всеукраинского профсоюза “Народная солидарность” Алексей Кляшторный продемонстрировал, что довольно неплохо разбирается в специфике работы водителя горнорудного предприятия. Он, в частности, заявил, что работники ПГОКа, занятые на работах в карьере, продолжают трудиться в сверхтяжелых условиях. «Перепад высоты при спуске в карьер достигает около 300 метров, у водителей закладывает уши, как в самолете. В карьере высокая запыленность и загазованность, там наблюдаются действие мощных электромагнитных полей и выбросы малоизученных газов, в том числе с содержанием фенола и т.д”, - рассказал А.Кляшторный.

Поскольку, по словам главы ВП, обращения работников комбината в компетентные госорганы остаются без надлежащего ответа. "Народная солидарность" планирует пикетирование ряда министерств и ведомств. «На 12 июля планируется пикетирование Администрации Президента Украины. Наше требование - вернуть рабочим карьера незаконно отнятое у них право на льготное пенсионное обеспечение», - заявил профсоюзный лидер.

Между тем, В.Семенюк-Самсоненко заявила, что не считает происходящее на ПГОКе исключением для Украины. «Власть не решается официально заявить об увеличении пенсионного возраста в стране, но фактически делает это благодаря кулуарным договоренностям с собственниками предприятий. На многих из них искусственно уменьшается количество людей, которые имели право уходить на пенсию на льготных условиях. При этом те профсоюзы, которые должны были бы контролировать выполнение коллективных договоров, к сожалению, этого не делают. Сегодня на ряде предприятий ГМК из людей пытаются сделать рабов, необоснованно увеличивая производственную нагрузку и отменяя льготы за вредность. Хорошо, что появляются профсоюзы, которые защищают трудящихся, а не интересы собственников», - отметила В.Семенюк-Самсоненко.

Получить комментарий в компании Ferrexpo (основной акционер ПГОКа) не удалось. В пресс-службе компании УНИАН ответили, что не комментируют обвинения в свой адрес.

Участники пресс-конференции очень подробно обозначили проблемы и пути их решения. Тем не менее, трудно удержаться от соблазна спросить их, почему речь идет именно о Полтавском ГОКе и только о нем? Никоим образом не упрекая их в предвзятом отношении к собственникам комбината, все же отметим, что основной акционер предприятия - Константин Жеваго, представляет в ВР оппозиционный БЮТ. Тогда как собственники остальных украинских ГОКов либо находятся сегодня в партии власти, либо стараются держаться вне политики или же вообще являются иностранными гражданами…

Профсоюз в патовой ситуации

В принципе, все более-менее ясно. Похоже, что Полтавский ГОК попал под удар вполне заслуженно, однако несправедливо оставлять его в одиночестве под шквалом критики. К тому же за интересы рабочих борется совсем молодой профсоюз - “Народная солидарность”, тогда как роль в этой истории ветерана рабочего движения - Профсоюза металлургов и горняков Украины (ПМГУ) остается неясной.

Как отметил первый заместитель председателя Центрального комитета ПМГУ Сергей Комышев, в ЦК поступал сигнал о несогласии части трудового коллектива ПГОКа с переаттестацией рабочих мест. “Мы знали о сути конфликта с самого начала и обратились за разъяснениями к председателю первичной организации ПМГУ на Полтавском ГОКе. Совсем недавно глава профкома ПГОКа поменялся, и мы оказывали ему всестороннюю помощь, вполне внятно объяснили, какие перед ним стоят задачи. Ему сообщили, что ПМГУ располагает независимым экспертным центром, который находится в Донецке и в состоянии провести независимую экспертизу аттестационных карт на предприятии”, - отметил С.Комышев.

Тем не менее, по его словам, в ЦК ПМГУ поступила официальная бумага от профкома ПГОКа о том, что их представители были в карьере, в цеху, смотрели новые аттестационные карты и не находят в них никаких нарушений. “В то же время, мы знакомы с заявлениями представителей трудового коллектива комбината, которые говорят о том, что аттестация проводилась в условиях неработающих агрегатов и является некорректной. Несмотря на это, мы вынуждены констатировать, что в ЦК нет официального обращения от коллектива ПГОКа о том, что 200 или даже около 1 тысячи работников комбината были лишены льгот – начиная от молока, дополнительных отпусков, и заканчивая первым списком вредности”, - подчеркнул зам. председателя ЦК ПМГУ.

Он сообщил, что перед представителем ПМГУ в Полтавской области была поставлена задача в силу своих возможностей разобраться в ситуации. “Нам непонятно поведение профкома ПГОКа, у рабочих сегодня очень веские аргументы. Мы бы не хотели, чтобы альтернативный профсоюз отстаивал интересы наших членов”, - заявил С.Комышев.

Относительно ситуации с льготами за вредные условия работы в целом по отрасли С.Комышев отметил, что сигналы о нарушениях и ранее поступали с горно-обогатительных комбинатов. В частности, по его словам, в ПМГУ обращались с одного из криворожских ГОКов. «Мы послали запрос председателю профсоюзного комитета этого комбината, но там так же, как и на Полтавском ГОКе заявили об отсутствии претензий к администрации. Нам сообщили, что на отдельных рабочих местах были зафиксированы улучшающие факторы: где-то поставили кондиционер (!) Конечно, если бы мы имели информацию о конкретном рабочем, то можно было бы попробовать разобраться. А так, нам заявляют, что мы посылаем запросы на основании анонимных обращений, не отвечающих действительности”, - подытожил С.Комышев.

Отчаяние, трезвый расчет или...

Важнейшим вопросом во всей этой истории является степень ответственности участников пересмотра льготных списков перед рабочими. В первую очередь, это, конечно, собственники предприятий, которые санкционируют подобные действия своих топ-менеджеров. Затем непосредственные исполнители – администрация предприятия в тесном сотрудничестве с экспертными организациями, проводящими аттестации. Следом идут профкомы предприятий, которые явно не прочь “сообразить на троих” с экспертами и администрацией. Ну и сами рабочие, которые выбирают власть, не желающую через Министерство труда разобраться со злоупотреблениями олигархов. А если и желающую, то только с “чужими”…

С другой стороны, стоит признать, что большинство рабочих не только ГМК, но и других отраслей, предпочитают помалкивать. Основное оправдание - пусть на пенсию выходить позже, но хоть доработать дадут, а иначе вообще на улице окажусь в предпенсионном возрасте. В ходе пресс-конференции водителей с Полтавского ГОКа несколько раз спрашивали, чем обусловлена смелость их заявлений. Ведь понятно, что руководство если и не уволит, то создаст максимально “благоприятные” условия. На это они откровенно отвечали, что уже считают себя безработными, но терпеть произвол больше не могли. Такой ответ явно не удовлетворял практичных журналистов, которые продолжали намекать на то, что борцов за справедливость и их семьи кто-то явно готов поддержать материально. Подобные рассуждения хотя и выглядят откровенно циничными, но основаны на печальном жизненном опыте рядовых украинцев. Все мы знаем, что ждать помощи от государства или защиты от закона в противостоянии с сильными мира сего не приходится. Соответственно, действия водителей с ПГОКа выглядят в наших глазах либо как жест отчаяния, либо как акция против оппозиционного олигарха, спонсированная заинтересованными лицами. Третьего нам не дано, и в этом самая главная проблема.

Возможно, в случае с ПГОКом рабочим удастся отстоять свои права, но останутся тысячи других, которые, лишившись здоровья, остались без минимальной компенсации. Приходится констатировать, что в ситуации, когда профсоюз является "эхом" администрации, рабочий остается бесправным и не защищенным. И даже обращение в суд для него едва ли станет решением проблемы. Единственный реальный позитив, который хотя бы теоретически можно усмотреть в ситуации, - появление конкуренции на профсоюзном поле. Может быть, увидев, что независимые профсоюзы забирают хлеб и авторитет, старые трейд-юнионисты активизируют работу. Профсоюзным лидерам стоит задуматься над тем, что “хорошая” война с собственниками лучше “плохой” дружбы.

P.S. Вечером 8 июля Киевский окружной административный суд запретил “Народной солидарности” проводить акцию протеста перед зданием Генпрокуратуры Украины. Она была запланирована на утро 9 июля и ее участники узнали о запрете, придя под ГПУ, где их ожидали сотрудники МВД с решением суда. Стоит отметить, что профсоюз не имеет на руках судебного решения, известно только, что оно было принято по иску Киевской городской государственной администрации. И это хорошо – к пикетам у нас давно привыкли, а вот к запретам на них - еще нет… Будет ли запрещено профсоюзу пикетировать 12 июля Администрацию Президента - пока неизвестно.

Антон Лосев (УНИАН)