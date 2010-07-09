Северодонецкий «Азот» остановлен на плановый капремонт

ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» остановлено на плановый капитальный ремонт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства промышленной политики.

Сообщается, что председатель правления «Северодонецкого объединения «Азот» Валентина КАЗАКОВА заявила, что для повышения эффективности работы агрегатов аммиака руководством предприятия в начале июля было принято решение об остановке цехов М-3 и 1-М карбамида и аммиака на полный капитальный ремонт.

“Отмеченные мероприятия не связаны с ценой на природный газ. Сегодня на предприятии работает около 15 цехов, а остальные находятся в режиме планового капитального ремонта”, - отмечается в сообщении.

На этот период для работников предприятий сохранена пятидневная рабочая неделя и соответствующая заработная плата.

Сообщается также, что после проведения капитальных ремонтов цеха будут введены в работу уже в августе-сентябре этого года.

Напомним, вчера некоторые СМИ со ссылкой на депутата Верховной Рады Геннадия МОСКАЛЯ сообщили, что «Северодонецкое объединения «Азот» остановило роботу в связи с высокой ценой на газ – 256 долл. за тыс. куб. м.

По словам Г.Москаля, жители Северодонецка сообщали, что похожая ситуация может возникнуть и на других химических предприятиях Украины. «Процесс остановки производства начало и производственное объединение «Стирол». При такой цене на газ украинские химические предприятия являются убыточными и нерентабельными, а их продукция — неконкурентоспособной на мировом рынке минеральных удобрений», — такие слова депутата цитировали СМИ.